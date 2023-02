Imnul psalților a răsunat în interiorul Catedralei Naționale

Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale continuă în această perioadă activitățile dedicate Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești. În ziua Unirii Principatelor Române membrii grupului, au cântat Imnul psalților în interiorul Catedralei Naționale, sub turla Pantocrator, unde în acest an vor începe lucrările de pictură în mozaic. Momentul a fost filmat de Televiziunea Patriarhiei Române.

„Întrucât «Tronos» este un cor național, iubit de întregul popor român, am considerat că nicăieri nu poate exista o mai bună primire și mai frumoasă casă a Grupului «Tronos» decât Catedrala Națională. O altă simbolistică care ne‑a întărit acest gând a fost acela că noi, psalții români, suntem foarte bucuroși să avem o cupolă a catedralei, adică un loc atât de minunat, unde să putem cânta. Așadar, ne‑am adunat toți psalții de la marginile României, am călătorit dintr‑o regiune istorică într‑alta, pentru a ajunge aici pe 24 ianuarie. Fiind Ziua Unirii Principatelor Române, ne‑am așezat în forma unui cerc, ca simbol al unirii poporului român și al unirii în rugăciune, pentru a înălța, de aici, din Catedrala Mântuirii Neamului, mulțumiri sub formă de cântare lui Dumnezeu”, a declarat arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale și dirijorul Grupului psaltic „Tronos”.

Video: AICI.