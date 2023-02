Întrunirea Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

La Centrul eparhial de la Roman a avut loc marți, 14 februarie, întâlnirea membrilor Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, informează Biroul de presă al eparhiei. Întâlnirea a avut loc în Biblioteca Reședinței arhiepiscopale, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și a precedat întâlnirea Adunării eparhiale, programată astăzi, 16 februarie.

În cuvântul de debut rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a reliefat rolul Consiliului eparhial în viața Bisericii, exprimându‑și speranța ca Dumnezeu să Se regăsească în lucrarea pe care preoții și credincioșii au împlinit‑o în anul 2022, spunând că activitățile desfășurate în eparhie au o calitate misionară: „Trăim timpuri în care este greu să faci programe, să desfășori activități de amploare sau să faci prevederi deoarece riști să devină utopice. Noi am încercat să ținem pasul cu timpurile și am desfășurat activitatea specifică vocației noastre de slujitori ai lui Dumnezeu, El fiind prezent chiar și în lucrarea noastră administrativă. Din experiența celor care au fost înaintea noastră am păstrat dictonul «Nihil sine Deo», pe care l‑am așezat la temelia lucrării noastre, ostenindu‑ne cu speranța că orice lucrare împlinită în numele lui Dumnezeu este o liturghie pe care am săvârșit‑o cu conștiința lucrului bine împlinit”.

Cu acest prilej, responsabilii sectoarelor din Administraţia eparhială au prezentat sinteza activităţii administrativ‑economice, pastoral‑misionare, cultural‑educaţionale şi social‑filantropice din anul 2022 la nivelul fiecărei subunităţi. De asemenea, au fost dezbătute principalele aspecte financiar‑contabile de la nivelul Centrului eparhial şi al subunităţilor. În partea a doua a lucrărilor au fost analizate propunerile de proiecte şi programe în vederea receptării şi aplicării, la nivelul Centrului eparhial, al protopopiatelor, parohiilor și mănăstirilor, a hotărârilor Sfântului Sinod cu privire la Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți).

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a mulțumit colaboratorilor laici și preoților Centrului eparhial care au susținut viața și activitățile eparhiei în anul trecut.