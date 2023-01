Data: 08 Ianuarie 2023

Marele praznic împărătesc al Botezului Domnului în râul Iordanului a fost serbat cu aleasă bucurie duhovnicească de credincioșii romașcani la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, vineri, 6 ianuarie.

Încă de la primele ore ale dimineții, Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, apoi a fost săvârșită Sfințirea Mare a apei. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că Agheasma Mare are putere vindecătoare pentru credincioșii care cred cu adevărat în prezența lucrătoare a lui Dumnezeu și care rămân în unitate de credință în Sfânta Biserică: „Această apă este vindecătoare pentru cel ce are credință și încredințare că Dumnezeu este prezent în firea lucrurilor și în tot ceea ce există și ne înconjoară, dar și în ceea ce este dincolo de lumea aceasta văzută. Am încredințarea că veți rămâne oameni aleși de Dumnezeu pentru timpul Bisericii de acum, ai unei Biserici care a avut un început la Pogorârea Duhului Sfânt și nu va sfârși niciodată, pentru că ea este pregătită ca o corabie care ne duce către limanurile mântuirii. Biserica, asemenea unei mame, încearcă să răspundă la nevoile spirituale ale credincioșilor, păstrându‑i uniți în Domnul Iisus Hristos, în puterea Duhului Sfânt. Luați această apă cu credință și cu încredințare că Dumnezeu lucrează prin ea”.

La final, credincioșii au fost binecuvântați prin stropire cu apă sfințită de către ierarh și soborul slujitorilor, apoi au primit Agheasmă Mare pentru binecuvântarea caselor.