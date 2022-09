La finalul întrevederii care a avut loc în Salonul „Teoctist Patriarhul” din Reședința Patriarhală, Mahmoud Alhabbash, consilier pentru probleme religioase al președintelui statului Palestina, a acordat un scurt interviu componentelor Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române.

„Suntem fericiți că ne‑am întâlnit cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar ceea ce am așteptat de la această întâlnire am găsit. Mesajul de pace pe care îl purtăm noi l‑am găsit și la Preafericirea Sa, precum și umanitate și înțelepciune. Noi am transmis mesajul președintelui Palestinei, Mahmud Abbas, am transmis mesajul de pace din partea credincioșilor palestinieni creștini și musulmani, precum și speranța noastră pentru pace și stabilitate în zonă. De asemenea, am expus Preafericitului Părinte Patriarh Daniel situația în care trăiește poporul palestinian și speranța noastră pentru stabilirea păcii în zonă. Preafericirea Sa a asigurat sprijinul constant al Bisericii Ortodoxe Române pentru realizarea păcii în Țara Sfântă. Noi suntem bucuroși că am fost primiți și am adresat în numele președintelui Mahmud Abbas invitația de a efectua o vizită în Palestina. Vom fi foarte fericiți să‑l avem alături de noi”, ne‑a spus consilierul prezidențial Mahmoud Alhabbash.