O nouă sesiune științifică dedicată îngrijirii medicale paliative

În ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, 9 martie, la Centrul pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București s-a desfășurat o nouă sesiune științifică în domeniul medical în cadrul proiectului de formare intitulat „Academia de îngrijiri paliative”. Evenimentul, organizat de Fundația „Bucuria Ajutorului”, este destinat personalului care activează în acest domeniu.

Tema celei de a cincea sesiuni științifice desfășurate în cadrul proiectului a fost „Perspectiva holistică a îngrijirilor paliative”. Întâlnirea a fost împărțită în trei secțiuni și a reunit, în format hibrid, fizic și online, medici, cadre didactice, asis-tenți sociali, personal medical, precum și alte persoane interesate de îngrijirile paliative, din țară și din străinătate.

Despre specificul celei mai recente ediții a evenimentului ne-a vorbit Adriana Căruntu, inspector eparhial și coordonator al proiectului: „Cea de-a cincea sesiune științifică din cadrul proiectului «Academia de îngrijiri paliative» a avut în vedere perspectiva holistică în îngrijirea paliativă. Lectorii de astăzi au vorbit despre rolul asistentului medical în îngrijirile paliative și despre erorile care pot apărea în laborator, în analizele medicale, care pot influența diagnosticul unui astfel de pacient. De asemenea, am avut onoarea de a asculta un medic din Franța care ne-a prezentat procedurile desfă­șurate în spitalul în care ­­lucrează. Aceasta a dorit să sublinieze faptul că, indiferent de țara în care ne aflăm, îngrijirea paliativă are un limbaj comun, acela de a-i ajuta pe semenii aflați în suferință. Sesiunea de astăzi a avut și participanți din partea Spitalului de Boli Cronice «Sfântul Luca», întrucât este prima dată când evenimentul este creditat, cu cinci credite, de Ordinul Asis­tenților Medicali. Ne-am bucurat foarte mult că am putut oferi această șansă asistenților medicali care au participat la eveniment. Cu ajutorul lui Dumnezeu, de acum înainte vom putea veni în fiecare lună în sprijinul specialiștilor care au nevoie să fie instruiți și să învețe mai mult”.

De asemenea, Marinela Ivan, responsabilă cu proiecte de cooperare în cadrul Ambasadei Confederației Elvețiene în România, a vorbit despre motivele implicării în acest proiect a instituției pe care o reprezintă: „Am început colaborarea cu Centrul de îngrijiri paliative «Sfântul Nectarie» cu mulți ani în urmă, în 2008, când a debutat amenajarea noului centru pentru care Ambasada Elveției la București a alocat o contribuție financiară substanțială. Confruntarea cu suferințele celor internați acolo, dar și lecțiile de iubire, îngrijire și devotament pe care echipa Centrului «Sfântul Nectarie» le oferă sunt fapte care fac sufletul să vibreze. Legătura dintre noi și echipa centrului a continuat și a dăinuit până astăzi, prin participările noastre la acest proiect-pilot. De fiecare dată, Arthur Mattli, ambasadorul Confederației Elvețiene în România, a transmis mesajul său de gratitudine, sprijin, solidaritate și respect pentru tot ceea ce această echipă face, precum și pentru implicarea reputaților specialiști din domeniul medical din România. Fără o coeziune extraordinară, acest proiect ar fi rămas un fel de luptă a lui Don Quijote într-un spațiu în care cu greu se poate schimba ceva. (...) Din participările mele la sesiunile acestui proiect am înțeles că, prin îngrijirile paliative, cei care au nevoie de ajutor își pot regăsi demnitatea, speranța și chiar dorința de a trăi”.