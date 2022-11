Ordinul „Maria Brâncoveanu” pentru directoarea Grădiniţei „Bunavestire” din Bucureşti

În cadrul întrunirii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc de vineri, 11 noiembrie 2022, doamna prof. Daniela Ciofu, directoarea Grădiniţei „Bunavestire” a Patriarhiei Române, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României Ordinul „Maria Brâncoveanu”, ca semn de apreciere pentru coordonarea activităţii uneia dintre cele mai noi instituţii educaţionale din Bucureşti. Ceremonia a avut loc în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.

Grădiniţa „Bunavestire” şi‑a deschis porţile în anul 2020 şi funcţionează într‑o clădire modernă din sectorul 4 al Capitalei, situată pe strada Episcopul Chesarie nr. 9. Sub deviza „Împreună formăm copiii pentru Viaţă”, este promovată o educaţie integrală, într‑un mediu în care fiecare copil este apreciat, înconjurat cu afecţiune şi susţinut să se dezvolte în conformitate cu propriul potenţial, în lumina valorilor creştine. Grădiniţa are în oferta educaţională programe pentru copii între 3 şi 6 ani (grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare), dar şi un program de after school pentru elevi.

Distincţia acordată doamnei directoare Daniela Ciofu este un semn de preţuire şi apreciere pentru activitatea desfăşurată până în prezent, dar şi o binecuvântare pentru echipa instituţiei şi pentru copiii care se formează pentru viaţă sub ocrotirea Buneivestiri.