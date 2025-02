Simpozionul „Colocviile Putnei” a avut loc în București

La Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București, al Academiei Române, a avut loc joi, 20 februarie, Simpozionul „Colocviile Putnei”, organizat de Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna, județul Suceava. La evenimentul științific, ajuns la cea de‑a 31‑a ediție, s‑au reunit istorici și cercetători de la centre universitare din țară, care și‑au prezentat studiile recente și au evocat personalitatea cercetătorului Ștefan Andreescu care a trecut la Domnul în luna noiembrie a anului trecut.

Simpozionul „Colocviile Putnei” s‑a desfășurat pentru a treia oară la acest institut din București. Ediții anterioare au avut loc la Mănăstirea Putna și la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Slujba de pomenire pentru Ștefan Andreescu, fost cercetător științific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și un colaborator apropiat al centrului de cercetare al Mănăstirii Putna, a fost săvârșită de un sobor de slujitori condus de părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul așezământului monahal. „Anul acesta ne‑am îndreptat spre Institutul «Nicolae Iorga» și datorită faptului că în toamnă, la sfârșitul lunii noiembrie, a trecut la Domnul profesorul Ștefan Andreescu, un colaborator foarte apropiat al Putnei și un mare iubitor al lui Ștefan cel Mare. A fost prezent la toate colocviile Putnei, chiar și anul trecut, înainte de a trece la cele veșnice, a fost prezent la Mănăstirea Putna, deși se vedea că este suferind. Acum, pentru că trebuia să ne întâlnim, am gândit ca ediția aceasta din februarie să se desfășoare la acest institut”, a declarat arhim. Melchisedec Velnic pentru TRINITAS TV.

Simpozionul desfășurat joi a cuprins 10 comunicări științifice. „În fiecare an, istorici ai institutului și nu numai au participat la acest simpozion. Am ajuns la ediția a 31‑a în 20 de ani. Trei dintre ediții s‑au derulat aici în anii 2013, 2019 și anul acesta. Sperăm ca această colaborare să continue. (…) Dintr‑o inițiativă a institutului au apărut și două volume de studii consacrate domniei lui Ștefan cel Mare, aspectelor politice, militare și diplomatice, care au apărut în acest an și care reunesc cele mai importante contribuții referitoare la domnia acestuia publicate în ultimii 20 de ani”, a declarat Ovidiu Cristea, cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române.

Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna a fost înființat la 2 ianuarie 2005, cu scopul cercetării istoriei epocii ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. Dat fiind caracterul unitar al monahismului bucovinean în perioada de ocupație austriacă (1775–1918), începând cu ediția a 9‑a, Simpozionul „Colocviile Putnei” cuprinde și o secțiune dedicată istoriei mănăstirilor din Bucovina în această epocă.