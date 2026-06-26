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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul va fi înmormântat la Mănăstirea Neamț

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul va fi înmormântat la Mănăstirea Neamț

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Data: 26 Iunie 2026

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, trecut la Domnul astăzi, 26 iunie 2026, va fi depus în Catedrala istorică din Arad.

Conform Biroului de presă al Arhiepiscopiei Aradului, programul slujbelor de pomenire și de prohodire este următorul:

Sâmbătă dimineața, de la ora 9:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie.

Sâmbătă seara, ora 19:00, va fi săvârșită slujba Stâlpilor de către un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Duminică, de la ora 9:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, după care sicriul cu trupul neînsuflețit va fi dus la Mănăstirea Neamț, mănăstirea de metanie a ierarhului.

Luni va fi săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de slujba Stâlpilor, la Mănăstirea Neamț.

Marți va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, iar de la ora 10:00, slujba Înmormântării, după care ierarhul va fi înmormântat în cimitirul mănăstirii.

 

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