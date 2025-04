Pricesne și imnuri bizantine în Episcopia Caransebeșului

Două concerte prepascale au fost organizate săptămâna trecută în Episcopia Caransebeșului: marți, 8 aprilie, la Caransebeș, în sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu”; iar joi, 10 aprilie, la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului”‑Govândari din Reșița, județul Caraș‑Severin. Evenimentele au reunit Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului cu arhidiaconul Minel Ciucă, Grupul psaltic „Katharsis” cu părintele Alin Buliga, Alexandru Chiriac și Ioana Cerbu, care au interpretat câteva pricesne și imnuri bizantine. La concerte a participat și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

„Atât la Caransebeș, cât și aici la Reșița, ne‑am bucurat și ne‑am înălțat duhovnicește. Pricesnele și imnurile bizantine ne‑au adus mai aproape de Tronul Preasfintei Treimi. Am meditat cu toții la umbra Crucii Mântuitorului Iisus Hristos și am întrezărit cu ochii minții Învierea Domnului, căci Învierea Lui este și va rămâne și învierea noastră. Ne‑am închinat Crucii celei de viață făcătoare, zicând: «Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim» și am contemplat la jertfa Domnului, pentru că fără jertfă nici noi nu putem ajunge la înviere, la biruință. Suntem chemați în Postul Mare și în toată viața noastră la asumarea crucii, suntem chemați la jertfă, la răstignirea patimilor, poftelor, răutăților și fărădelegilor și la sădirea în inima noastră, în mintea noastră, a sfintelor virtuți ale desăvârșirii”, a afirmat Episcopul Caransebeșului.