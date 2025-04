Sfânta Lumină de la Ierusalim a fost primită de Patriarhul României

În ajunul praznicului Învierii Domnului, sâmbătă, 19 aprilie, la Catedrala Patriarhală a avut loc ceremonia solemnă în cadrul căreia Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit Sfânta Lumină, candela purtătoare a acestui dar sfânt fiind adusă de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni de o delegație condusă de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal. Din această candelă, la slujba Proclamării Învierii de la miezul nopții, Preafericirea Sa va oferi Sfânta Lumină credincioșilor participanți la sfintele rânduieli săvârșite pe Dealul Patriarhiei.

Delegația care a purtat Sfânta Lumină de la aeroportul din Otopeni a ajuns la Catedrala Patriarhală la ora 19:25 și a fost întâmpinată pe soleea Catedralei Patriarhale de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de clerici.

În cadrul ceremoniei solemne, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a purtat candela cu Sfânta Lumină în Catedrala Patriarhală, în timp ce la strană s-a cântat „Lumină lină...” și au fost înălțate rugăciuni pentru ocrotirea întregului popor dreptcredincios. În continuare, Episcopul-vicar patriarhal a oferit Întâistătătorului Bisericii noastre Sfânta Lumină.

La finalul rânduielii speciale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a subliniat faptul că Lumina care se pogoară la Sfântul Mormânt este un semn al comuniunii creștinilor ortodocși, dar și al iubirii blânde și milostive a lui Dumnezeu.

„Avem din nou bucuria să primim Lumina Sfântă de la Sfântul Mormânt al Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt 17 ani de când primim, în fiecare an, această Lumină Sfântă ca binecuvântare de la Sfântul Mormânt al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos din Ierusalim. Am intonat în această seară cântarea de la Vecernie, «Lumină lină...», pentru că și Lumina Sfântă a fost dată de Dumnezeu și primită de cler și credincioși la Ierusalim după Vecernia din Sfânta și Marea Sâmbătă. În timpul acestei Vecernii s-a cântat «Lumină lină...», care e o cântare foarte veche, se pare din secolul al 3-lea, tradusă în alte limbi cu «Lumina blândă». Lumina aceasta lină pe care Hristos Domnul o dăruiește celor ce vin cu credință în El și în Învierea Lui și cu multă dragoste la Mormântul Său din Ierusalim este binecuvântarea Lui pentru a dărui bucurie celor ce cred în El și Îl iubesc pe El. S-a văzut că, atunci când lumina este distribuită celor prezenți, ea produce o mare bucurie în mulțime, ceea ce înseamnă că este un dar al iubirii milostive și smerite a lui Hristos pentru cei care cred în El și-L iubesc. S-a văzut în Biserica Sfântului Mormânt, care este și Biserica Învierii Sale, o mulțime de oameni din diferite țări. Și prin aceasta se arată comuniunea ortodoxă a reprezentanților Bisericilor care vin să primească Lumina Sfântă și s-o ducă în patria lor de origine, ca să fie o bucurie pentru credincioși. Această bucurie și binecuvântare a lui Hristos este pentru noi un semn de întărire a credinței și de întărire a comuniunii ortodoxe și o bucurie în plus pentru sărbătoarea Sfintelor Paști. Această lumină este lină sau blând lucru arătat prin faptul că, în primele secunde când este primită, nu arde fața, nici pielea, nici părul, ci doar după un anumit timp ea devine lumină obișnuită. Este o lumină lină și o lumină blândă, o lumină mântuitoare, care arată iubirea milostivă și smerită a lui Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit delegației care a adus Sfânta Lumină de la Ierusalim, celor care au facilitat transportul Sfintei Lumini de la Tel Aviv la București, amintind și faptul că această Lumină ajunge în toate colțurile țării, fiind împărțită tuturor creștinilor în această noapte.