Procesiune cu moaștele Sfinților Ierarhi Leontie și Teodosie la Rădăuți

Pentru vechea cetate a Mușatinilor, sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel a marcat începutul manifestărilor dedicate hramului de vară al Mănăstirii Bogdana, închinat Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți. În seara zilei de 29 iunie 2026, municipiul Rădăuți a găzduit tradiționala Procesiune „Calea Sfinților”, organizată în cinstea ocrotitorului necropolei voievodale și al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Evenimentul, transmis în direct pe canalele oficiale ale Arhiepiscopiei, a debutat cu călăreți de la centrele de echitație din zonă, urmați de icoana Sfântului Leontie, împodobită cu flori și purtată de credincioși îmbrăcați în port popular. Drapelele național, al Arhiepiscopiei și al Patriarhiei Române, crucile procesionale și prapurii au însoțit alaiul, oferind procesiunii un puternic caracter identitar și duhovnicesc.

Sunetul buciumelor și al toacei, mireasma tămâii și a florilor, alături de cântările Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanu”, au creat o atmosferă de rugăciune. La procesiune au participat numeroși copii și tineri de la Așezământul „Sfântul Ierarh Leontie”, coordonați de stavrofora Ecaterina Lichi, elevi din școlile și liceele din zonă, profesori, reprezentanți ai comunităților lipoveană, poloneză și germană, precum și aproximativ 50 de preoți din Protopopiatul Rădăuți.

Alaiul a fost întregit de polițiști de frontieră, militari ai Batalionului 17 Vânători de Munte „Dragoș Vodă”, jandarmi, pompieri și elevi ai Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni, prezența acestora sporind solemnitatea manifestării. Racla cu moaștele Sfântului Ierarh Leontie și ale Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi, purtată sub pază de onoare, a fost însoțită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu membri ai Centrului eparhial, stareți și starețe, clerici, reprezentanți ai autorităților județene și locale.

De‑a lungul traseului, credincioșii au întâmpinat procesiunea cu flori și lumânări, iar preoții din parohiile aflate pe traseu au ieșit înainte cu Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Un moment deosebit l‑a constituit oprirea la Biserica „Sfântul Dumitru” și „Sfânta Înviere”, unde copii și tineri, mulți îmbrăcați în costume populare, au oferit spre închinare icoane realizate de ei, ca semn al dragostei față de sfântul ocrotitor.

La revenirea în curtea Mănăstirii Bogdana, racla a fost așezată în baldachinul special amenajat, în timp ce porumbei albi au fost eliberați în văzduh, simbolizând curăția vieții Sfântului Leontie. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a subliniat, în cuvântul său, importanța procesiunilor dedicate sfinților ocrotitori ai unui loc, iar părintele protoiereu Constantin Oprea a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru binecuvântare și reluarea acestei frumoase tradiții, Preasfințitului Părinte Damaschin, obștii Mănăstirii Bogdana, clericilor, autorităților și tuturor instituțiilor implicate în organizare.

Seara s‑a încheiat cu slujba de priveghere în cinstea Sfântului Ghelasie de la Râmeț. Manifestările dedicate hramului au continuat în 1 iulie cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, prilej cu care credincioșii sunt chemați să îl cinstească pe Sfântul Ierarh Leontie și să se închine la sfintele sale moaște.