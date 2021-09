Protoieria Sector 4 Capitală s-a înfrățit cu un protopopiat din Ungaria

În ziua sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, miercuri, 8 septembrie, la biserica Parohiei „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan” din București a avut loc un eveniment misionar istoric. La finalul Sfintei Liturghii săvârşite de Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, a fost semnat un protocol de înfrăţire între Protoieria Sector 4 Capitală şi Protopopiatul Ortodox Român din Gyula, Ungaria.

Evenimentul a avut loc în contextul declarării de către Sfântul Sinod a anului 2021 drept Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României, având binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi acordul Preasfinţitului Părinte Episcop Siluan. Actul de înfrăţire a fost semnat de reprezentanţii celor două protopopiate, părintele Ioan Vartan Armaşi, protopop al Protoieriei Sector 4 Capitală din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, și părintele Florin Olteanu, protoiereu al Protopopiatului românesc din Gyula din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei.

Încheierea acestui protocol s-a realizat ca urmare a dorinţei de intensificare a legăturii frăţeşti de colaborare şi de întrajutorare între clerul şi credincioşii ortodocşi români din cele două zone. Printre obiectivele acestuia se numără participarea la oficierea unor slujbe religioase prilejuite de evenimente deosebite din viaţa bisericilor aflate în cadrul celor două protopopiate, precum şi desfășurarea unor activităţi educative, social-filantropice și culturale, prin proiecte menite să păstreze și să promoveze identitatea naţională și religioasă.

În ajunul sărbătorii, la biserica bucureșteană a fost săvârșită slujba Vecerniei Mari cu Litia, urmată de organizarea unui cerc pastoral dedicat imigrării şi diasporei ortodoxe româneşti. În dimineaţa zilei de 8 septembrie, înainte de semnarea protocolului, în biserica parohială cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” a fost oficiată Sfânta Liturghie de Preasfinţitul Părinte Episcop ­Siluan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori atât în cadrul Protoieriei Sectorului 4, cât şi în Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei. La slujbă au luat parte numeroşi credincioşi, reprezentanţi ai autorităţilor locale din Capitală şi din Ungaria, precum şi un grup de credincioşi români din Ungaria, membri ai delegaţiei care l-a însoţit pe ierarh.

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Prea­sfinţia Sa a vorbit despre importanţa acestei sărbători şi despre exemplul oferit de părinţii Născătoarei de Dumnezeu: „Maica Domnului s-a născut ca urmare şi ca rod al multor rugăciuni, pentru că părinţii ei, Ioachim şi Ana, şi-au dorit-o foarte mult şi s-au rugat ca Dumnezeu să se milostivească de ei, cu toate că depăşiseră de mult vârsta potrivită pentru a avea prunci. De aceea au făgăduit că pe acel copil pe care îl vor primi ca dar de la Bunul Dumnezeu îl vor închina Templului, lucru care s-a şi întâmplat”.

În continuare, acordul de înfrăţire dintre cele două protopopiate a fost semnat. Vorbind despre evenimentul deosebit care a avut loc în biserica Parohiei „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan”, părintele protoiereu Ioan Vartan Armaşi a afirmat: „La acest moment important din viaţa parohiei noastre, reprezentat de hramul acestei biserici, am adăugat bucuria semnării unui protocol de înfrăţire între Protoieria Sector 4 Capitală şi Protopopiatul din Gyula. Ne-am bucurat de prezenţa Prea­sfinţitului Părinte Episcop Siluan, care a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu noi, precum şi de cea a mai multor clerici şi credincioşi din Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, care au dorit să ne fie alături. Sperăm să dezvoltăm mai mult, de acum înainte, relaţiile frăţeşti dintre cele două protopopiate, prin participarea la momentele importante din viaţa parohiilor de aici şi de acolo şi prin organizarea unor proiecte educaţionale, culturale şi filantropice de care să beneficieze, în primul rând, românii din Ungaria, care sunt tot mai puţini şi care au nevoie de sprijinul Bisericii şi al ţării”.

La rândul său, părintele protoiereu Florin Olteanu de la Gyula a spus: „Este un moment istoric în viaţa Bisericii noastre. Îl consider aşa întrucât până acum nu a mai avut loc un asemenea eveniment şi ne dorim ca ecourile acestuia să continue pentru ca spiritualitatea românească să dăinuie. Sub jurisdicţia Protopopiatului Gyula, înfrăţit acum cu Protoieria Sector 4, se află șase parohii în care se desfăşoară, sub îndrumarea Părintelui Episcop Siluan, activităţi liturgice, culturale şi nu numai”.

La final, părintele protoiereu Ioan Armaşi a oferit oaspeţilor mai multe daruri. Părintele protopop Florin Olteanu a primit, din partea parohiei bucureştene, un set de Sfinte Vase confecţionate în Atelierele Patriarhiei Române; Preasfinţitul Părinte Siluan a primit un vas arhieresc pentru spălările cultice, necesar la slujirea Sfintei Liturghii; părintelui arhimandrit Calinic Covaci, consilier eparhial în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, i s-a oferit o frumoasă candelă.