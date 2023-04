Recunoştinţă pentru sprijinitorii activităţii Bisericii

În continuarea pelerinajului tradiţional de Florii, reprezentanţii celor zece paraclise patriarhale din Bucureşti s‑au întâlnit cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care le‑a transmis un mesaj de recunoştinţă pentru sprijinirea activităţii Centrului de Presă BASILICA, precum şi a altor proiecte ale Bisericii, oferindu‑le totodată daruri liturgice şi editoriale. Evenimentul s‑a desfăşurat în Salonul „Sfinţilor Români” din Reşedinţa Patriarhală.

Cele zece paraclise patriarhale din Bucureşti - Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului, Mănăstirea Antim, Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou, Biserica „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Biserica „Sfântul Mina”‑Vergu, Biserica Așezămintele Brâncovenești‑Domnița Bălașa, Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Biserica Parcul Domenii‑Cașin, Schitul Darvari și Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”‑Brâncuși - au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel câte un litier, obiect liturgic destinat săvârşirii slujbei Litiei, cu compartimente speciale pentru ofrandele de pâine, grâu, vin şi untdelemn, câte 100 de exemplare din Pastorala la Învierea Domnului, precum şi câte un volum din lucrările „Rugăciunea - izvor de lumină pentru viaţa şi misiunea Bisericii”, respectiv culegerile de Axioane duminicale şi Axioane praznicale.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de mulţumire, explicând şi însemnătatea practică a darurilor oferite: „Exprimăm mulţumiri tuturor paracliselor patriarhale care, şi în anul acesta, au sprijinit şi sprijină activităţile Bisericii noastre, mai ales activitatea Radioului TRINITAS, a Televiziunii TRINITAS şi alte activităţi deosebite, misionare, care au nevoie de susţinere. Recunoştinţa aceasta este mare, dar noi o exprimăm în fiecare an prin mici daruri cu valoare de simbol. Anul acesta am ales un dar cu utilitate liturgică şi simbolică, precum şi unele cărţi apărute la Editurile Patriarhiei Române. Darul de anul acesta, un litier, este foarte practic, care are spaţiu pentru pâini, pentru grâu, pentru vin şi pentru untdelemn, dar şi pentru trei lumânări. Acesta este de folos la marile sărbători. Vă oferim, de asemenea, 100 de exemplare din Pastorala de Paşti, care va fi distribuită celor care v‑au ajutat mai mult, colaboratorilor de la biserică şi binefăcătorilor. Dorim să oferim, de asemenea, două cărţi liturgice muzicale. Fiind Anul comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti, avem lucrările «Axioane praznicale. Antologie psaltică» şi «Axioane. Antologie psaltică». Totodată, dăruim volumul «Rugăciunea - izvor de lumină pentru viaţa şi misiunea Bisericii», care cuprinde activitatea sau lucrarea Bisericii în societate în anul precedent. Toate aceste daruri sunt oferite ca semn al preţuirii şi recunoştinţei noastre”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.