Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în Parohia Târgu Mureș XIV, la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din cartierul Mureșeni.

În Duminica a 5-a din Postul Mare, numită şi a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, 2 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Târgu Mureș XIV, unde a săvârşit Sfânta Liturghie. Comunitatea credincioşilor din această parohie este îndrumată de pr. paroh Ioan Chebuțiu.

Adresându‑se celor prezenți la Sfânta Liturghie, ierarhul a spus: „Cu cât se îndepărtează omul de Dumnezeu, cu atât se complică lucrurile mai mult pe plan sufletesc, fizic și psihic; întinare, boală, zbucium. Se poate ca cineva să nu aibă nimic, dar dacă‑L are pe Dumnezeu, nu mai dorește nimic. Iar dacă le are pe toate și nu‑L are pe Dumnezeu, este chinuit înăuntrul său. Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul afirmă: «Otravă gustăm când stăm departe de Dulcele Iisus». Așa a gustat Sfânta Maria Egipteanca atunci când se complăcea în patimi înrobitoare. Însă sufletul ei s‑a îndulcit când, prin pocăință, a intrat în comuniune iubitoare cu Mirele Hristos. Asemenea ei trebuie să ne întoarcem din calea păcatelor și vom fi reașezați în har, iar pe epava omului vechi se va înălța capodopera omului nou, făptura cea nouă în Hristos”.