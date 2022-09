Seară duhovnicească la Parohia Mărcuța din Capitală

La Parohia Mărcuța din cartierul bucureștean Pantelimon a avut loc vineri, 23 septembrie 2022, o seară duhovnicească intitulată „Rugăciunea către Maica Domnului”. Credincioșilor le-a vorbit protos. Irineu Curtescu, starețul Mănăstirii Ponor din județul Alba, ucenic al părintelui Sofian Boghiu. Întâlnirea a fost precedată de Taina Sfântului Maslu săvârșită de un sobor de preoți din Cercul pastoral nr. 3 al Protoieriei Sector 2 Capitală.

„A fost o bucurie duhovnicească deosebită în seara aceasta pentru parohia noastră și pentru toți cei care l-au ascultat pe părintele protosinghel Irineu Curtescu. Cuvântul său duhovnicesc a fost inspirat din Sfânta Scriptură și din scrierile Sfinților Părinți, evidențiind necesitatea rugăciunii și a discernământului, care trebuie să existe în viața fiecărui credincios. Am primit sfaturi folositoare pentru suflet, care ne vor ajuta în fața încercărilor vieții. Faptul că au fost atât de mulți credincioși prezenți m-a dus la constatarea că oamenii caută valori și modele autentice, așa cum este protos. Irineu Curtescu. El a avut modele precum părintele Paisie Olaru, care i-a îndreptat pașii spre monahism, a ucenicit pe lângă părintele Ilie Cleopa și apoi, în dorința unei vieți duhovnicești înalte, s-a îndreptat la Muntele Athos, unde l-a avut îndrumător pe marele duhovnic Petroniu Tănase. (...) La întoarcerea în țară l-a cunoscut pe blândul părinte Sofian Boghiu la Mănăstirea Antim, pe care l-a slujit cu devotament. În această seară, părintele a fost pentru noi un balsam sufletesc”, ne-a spus părintele paroh paroh Dan Gheorghe.

Tema conferinței a pornit de la căutarea duhovnicească a credincioșilor Parohiei Mărcuța. „Le-am vorbit credincioșilor despre importanța Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Biserica Ortodoxă și despre rugăciune. Am evidențiat rolul pe care îl are Biserica în societatea contemporană, precum și nevoințele pe care trebuie să le facem noi, creștinii, ca să ne mântuim. Credincioșii m-au întrebat multe lucruri despre viața de familie, despre Sfânta Taină a Spovedaniei și despre timpurile pe care le trăim. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului am încercat să răspund după cerințele fiecăruia”, a precizat protos. Irineu Curtescu.

La final, toți credincioșii prezenți au primit iconițe.