Ședință a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

Data: 28 Ian, 2022

La Centrul eparhial de la Roman a avut loc joi, 27 ianuarie 2022, întâlnirea membrilor Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, informează Biroul de presă al eparhiei.

Ședința a debutat cu alocuțiunea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, chiriarhul locului, care a reliefat rolul Consiliului eparhial în viața Bisericii, exprimându‑și speranța ca Dumnezeu să Se regăsească în lucrarea pe care preoții și credincioșii au împlinit‑o în anul 2021:

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că ceea ce ne‑am propus, am împlinit, deși am întâmpinat destule greutăți generate de contextul sanitar actual. Sperăm ca Dumnezeu să Se regăsească în lucrarea noastră desfășurată în diverse domenii de activitate ecleziastică și pe care părinții consilieri au adunat‑o sintetic în rapoartele pe care le vor prezenta. Lucrarea pe care am împlinit‑o nu este altceva decât lucrarea Bisericii, pe care am încercat să o realizăm în conformitate cu exigențele timpurilor actuale. Ne rugăm ca anul 2022 să fie un an al milei Domnului”.

Cu acest prilej, responsabilii sectoarelor din Administraţia eparhială au prezentat sinteza activităţii administrativ‑economice, pastoral‑misionare, cultural‑educaţionale şi social‑filantropice din anul 2021 la nivelul fiecărei subunităţi. De asemenea, au fost dezbătute principalele aspecte financiar‑contabile de la nivelul Centrului eparhial şi al subunităţilor. În partea a doua a lucrărilor au fost analizate propunerile de proiecte şi programe în vederea receptării şi aplicării la nivelul Centrului eparhial, al protopopiatelor, parohiilor și mănăstirilor a hotărârilor Sfântului Sinod cu privire la „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

Consiliul eparhial este, potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, organismul executiv al Adunării eparhiale și are în competență problemele bisericești, administrative, culturale, social‑filantropice, economice, patrimoniale și fundaționale pentru întreaga eparhie.