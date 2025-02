Şedinţă a Consiliului şi Adunării eparhiale din Arhiepiscopia Sibiului

În Pavilionul Muzeal Multicultural din cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Dumbrava Sibiului a avut loc sâmbătă, 1 februarie, şedinţa de lucru a Consiliului şi Adunării eparhiale din Arhiepiscopia Sibiului. Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Şedinţa a fost precedată de un Te Deum oficiat în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cadrul muzeului sibian de un sobor de preoţi condus de vicarul‑administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. prof. dr. Vasile Mihoc, în prezenţa ierarhului şi a membrilor Consiliului şi Adunării eparhiale, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de la deschiderea şedinţei de lucru, IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu a mulţumit tuturor membrilor celor două foruri de conducere a eparhiei pentru implicarea în activităţile misionare, pastorale, culturale, social‑filantropice şi administrative din anul 2024.

„Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne‑a învrednicit să mai trecem un an. Am mai adăugat un an la vârsta noastră şi am mai adăugat un an de activitate pentru Arhiepiscopia Sibiului. Aceeaşi mulţumire se cuvine şi dumneavoastră, celor care aţi ostenit cu folos în slujba Bisericii, fiecare la locul rânduit de Dumnezeu: preoţii în parohii, iar toţi ceilalţi membri în cadrul Bisericii, în această unitate de credinţă. Este o şedinţă de bilanţ şi, după ce vom vedea care au fost realizările din anul trecut, vom face propuneri pentru activitatea din acest an, rugându‑ne lui Dumnezeu să ne ocrotească pentru a putea să le împlinim”, a spus ierarhul.

„Valori identitare în România”

Directorul Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Ciprian Anghel Ştefan, le‑a mulţumit oaspeţilor pentru prezenţa în această instituţie de cultură transilvăneană într‑un an aniversar, pentru că în 2025 Muzeul ASTRA sărbătoreşte 120 de ani de la organizarea primei expoziţii a Asociaţiunii ASTRA, la inaugurarea Palatului ASTRA din Sibiu.

„Pentru muzeul nostru este un moment istoric, pentru că este prima dată când găzduim lucrările Adunării eparhiale. Vom consemna acest moment şi ne‑am bucura să se mai întâmple. Nu numai că suntem gazde bune, dar datorăm existenţa Muzeului ASTRA şi a valorilor identitare din mediul rural preoţilor care au fost şi au slujit în comunităţi. Fără ei, nu puteam avea ruralul din România, fără dumneavoastră nu vom putea avea valori identitare în România. Noi facem cât putem, dar împreună cred că suntem o forţă care să facă numai bine pentru această ţară. Îi mulţumeasc Înaltpreasfinţiei Sale pentru că a acceptat invitaţia ca Muzeul ASTRA, în anul 2025, să deschidă şirul evenimentelor de calitate cu Adunarea eparhială”, a subliniat Ciprian Anghel Ştefan.

Şedinţa a continuat cu prezentarea rapoartelor de activitate ale tuturor sectoarelor eparhiale. În continuare, au fost aprobate bugetul şi proiectele de activităţi pentru anul 2025.

La final Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a acordat distincția „Crucea Șaguniană pentru mireni” domnilor Nicolae Voicu, Florin Grosu, Nicuşor Ivănuş şi Lucian Cioca.