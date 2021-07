Sfântul Tămăduitor Pantelimon, cinstit de credincioșii Parohiei Aroneanu

Marți dimineață, 27 iulie 2021, când Biserica noastră a făcut pomenirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, Parohia „Sfântul Nicolae” din comuna Aroneanu l-a cinstit pe cel de-al doilea ocrotitor, Doctor fără de arginți. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, slujitori atât în țară cât și în diaspora.

Sărbătoarea Sfântului Mucenic Pantelimon a început încă de luni seară, cu oficierea Vecerniei și a Litiei, de către preotul paroh Ovidiu Buzenchi, dimpreună cu un sobor de preoți din municipiul Iași. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de tineri psalți, studenți și elevi seminariști. A doua zi, începând cu ora 8.00, la Biserica Aroneanu s-a săvârșit Utrenia și Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului doctor fără de arginți, dar și Slujba Parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și enoriașii parohiei care au trecut la cele veșnice. De remarcat faptul că slujba de marți dimineață a fost oficiată de un sobor impresionant de clerici, care slujesc atât în țară (Iași, Vaslui), cât și în diaspora. La final, părintele Adrian Rotaru de la Parohia „Sfântul Iosif” din Bordeaux - Franța a ținut un cuvânt în care a evocat viața și minunile săvârșite de Sfântul Pantelimon, iar părintele paroh Ovidiu Buzenchi a rostit un scurt cuvânt de recunoștință, mulțumind atât slujitorilor prezenți, cât și credincioșilor care s-au adunat la Biserica lui Aron Vodă să îl sărbătorească pe cel de-al doilea patron spiritual.

Biserica Sfântului a îmbrăcat veșminte de sărbătoare, realizate de șezătoarea din sat

De remarcat faptul că în acest an, veșmintele care au împodobit Sfânta Masă, icoanele și catapeteasma bisericii au fost confecționate manual de către fetele și doamnele care se adună săptămânal la șezătoarea din Aroneanu, organizată la parohie.

„Șezătoarea din Aroneanu reprezintă un grup tânăr care s-a format în urmă cu aproximativ 2 ani. Aici, noi am învățat despre cămașa românească, despre cum trebuie să așezăm broderia, ne-am îmbrăcat copiii cu hăinuțe noi, am ales modele tradiționale. Totodată, la șezătoare s-a născut și ideea de a confecționa veșminte pentru Sfântul Altar. Am pornit la drum cu mult entuziasm dar și cu o anumită reținere, pentru că nu am avut vreun manual de utilizare sau vreo fișă cu instrucțiuni. Am avut doar câteva albume de cusături românești, încrederea că se poate și credința în Dumnezeu. Am lucrat pe o pânză de bumbac, țesută manual, am folosit fire din mătase naturală, fire din bumbac, fire metalice. Conceptul ne aparține, astfel putem spune că ceea ce avem acum în Biserică este unic. Noi suntem generația care am cusut, dar ce se află pe pânză afirmă cu tărie despre strămoșii noștri, pentru că de la ei am primit toate aceste motive”, ne-a declarat doamna Maria Rodica Maftei de la Șezătoarea din Aroneanu.

Scurt istoric

La începuturile sale, Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” din Aroneanu, a fost zidită în anul 1594 de către Domnitorul Moldovei, Emanoil Aron Vodă, ultimul ce avea să facă parte din neamul Muşatinilor.

De-a Iungul veacurilor, aşezământul a fost închinat Mănăstirii Zografu din Sfântul Munte, fiind înzestrată cu diferite dependinţe şi valori, după cum urmează: moară cu apă, prisacă, viile din dealul Şorogari, ogoare, animale. Mănăstirea a intrat în declin începând cu anii 1734 când se atestă faptul că locaşul de cult era în ruină, apoi în anii 1850 declinul continuă, viaţa monahală fiind desfiinţată ca urmare a ocupării laşului de către turci. Urmează apoi secularizarea averilor mănăstireşti, astfel încât, înainte de anii 1855, din fosta mănăstire a rămas doar biserica pe care o vedem şi astăzi. După perioada de dominaţie otomană urmează varii reabilitări şi reparaţii ce se desfăşoară mai bine de un veac. Între anii 2005-2010, părintele paroh Ovidiu Buzenchi, împreună cu sprijinul parohiei, începe şi finalizează lucrările de consolidare a turlei şi navei bisericii, schimbându-se integral acoperişul şi pictându-se turla şi altarul. Începând cu anul 2013, asocierea dintre Comuna Aroneanu, împreună cu Parohia „Sfântul Nicolae”- Aroneanu, obţine o finanţare de 2.000.000 euro din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României, pentru proiectul „Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica «Sfântul Nicolae» - Aroneanu”.

Sfântul locaș a fost resfințit în data de 6 octombrie 2018, de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan.