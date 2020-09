Sfințire de capelă în Parohia Dumbrăvița, județul Brașov

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a sfințit joi, 24 septembrie, o capelă mortuară construită în Parohia Dumbrăvița, județul Brașov. Cu ocazia acestei vizite în comunitatea din Dumbrăvița, ierarhul a oferit acte de cinstire celor care au sprijinit lucrările de construcție a capelei. Din sobor au făcut parte preotul ­Gheorghe Colțea, protopopul de Bran-Zărnești; preotul Liviu Florin Ivănușcă, parohul din Dumbrăvița, și alți slujitori. În cuvântul de la finalul slujbei de sfințire, ierarhul a felicitat comunitatea din Dumbrăvița pentru construirea acestei capele și a subliniat rolul ei în viața liturgică și duhovnicească a parohiei: „Chiar dacă păstrăm distanța, sufletele noastre sunt într-o unitate deplină, pentru că vrem să dăm slavă lui Dumnezeu pentru o lucrare pe care am făcut-o, pe care am numit-o capelă. Nu am numit-o capelă «mortuară» pentru că noi nu-i numim «morți» pe cei care pleacă din această lume, ci adormiți în Domnul, pentru că doar trupul se duce în pământ, iar sufletul se duce sus. Capela aceasta este o prelungire a bisericii, pentru că și slujbele pe care le facem pentru cei adormiți sunt toate împrejurul Sfintei Liturghii, pe care o facem în biserică”. Mulțumirile comunității pentru slujirea ierarhului locului au fost transmise de preotul paroh Liviu Florin Ivănușcă.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Lau­rențiu a oferit acte de cinstire Consiliului Județean Brașov, Primăriei Dumbrăvița, Consiliului și Adunării parohiale, preotului paroh și mai multor binefăcători.