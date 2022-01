Slujba trecerii dintre ani la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Mulţimi de credincioşi au participat la slujba oficiată la trecerea dintre ani în Catedrala mitropolitană din Sibiu pentru a mulţumi lui Dumnezeu şi a-I cere ocrotire şi ajutor în anul în care am intrat. Slujba religioasă a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, protosinghelul Emilian Man, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare.

În cadrul rânduielii liturgice, a fost săvârşit Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos şi s-au citit rugăciuni de mulţumire, la final ierarhul subliniind într-un cuvânt de învăţătură importanţa rugăciunilor la un moment de trecere într-un nou an.

„Momentul acesta este, întâi de toate, unul de bucurie şi de mulţumire, dar în acelaşi timp este un moment de responsabilitate şi chiar de tristeţe, observând că vremea a trecut prea repede. Timpul nu este în stăpânirea noastră, ci noi suntem în timp, nu timpul a trecut, ci noi am trecut prin timp şi iată-ne acum mulţumind lui Dumnezeu, în acest moment, când mulţi uită că bucuria, libertatea şi darul vieţii le are în mână Cel Atoatestăpânitor, Dumnezeu Cel din ceruri. Am săvârşit o rugăciune adresată cu stăruinţă Mântuitorului Iisus Hristos, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El este Cel prin Care timpul creat de Dumnezeu s-a sfinţit. Dumnezeu, când l-a făcut pe om, l-a introdus în timp, i-a dat lui posibilitatea de a trăi pe pământ într-un interval de timp care putea să fie veşnicie, dar a pierdut-o prin păcat şi, ivindu-se moartea, iată că vine Fiul lui Dumnezeu, întră în timp şi marchează axa timpului cu venirea Sa. De aceea, întreaga lume măsoară timpul de la Hristos spre noi şi de la Hristos înapoi, arătând prin aceasta că Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos este punctul de referinţă în axa timpului. El a sfinţit timpul trăind aici ca un om şi împlinind tot ceea ce trebuia să împlinească pentru ca, la sfârşitul de împlinire a acestei perioade, El să ne mântuiască prin Pătimirile, Moartea, Învierea şi Înălţarea Sa la ceruri”, a subliniat ierarhul.

La final, IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu a transmis tuturor celor prezenţi urările specifice acestui moment de început de an.