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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Târnosirea bisericii din Parohia Dumbrava, Protopopiatul Reghin

Târnosirea bisericii din Parohia Dumbrava, Protopopiatul Reghin

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Un articol de: Vasile Căpîlnean - 20 Iulie 2026

În Duminica a 7-a după Rusalii, 19 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în Parohia Dumbrava, Protopopiatul Reghin, unde a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Ierarhul a săvârşit, apoi, Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși dreptslăvitori din localitate și împrejurimi.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Alin Șular a fost hirotesit întru iconom-stavrofor, iar preotul pensionar Alexandru Grecu a primit din partea ierarhului o diplomă de vrednicie.

 

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