Mănăstirea Cernica din județul Ilfov și‑a cinstit astăzi, 20 iulie, pe unul dintre ocrotitorii spirituali, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul. Cu acest prilej, numeroși credincioși ilfoveni, bucureșteni și
Târnosirea bisericii din Parohia Dumbrava, Protopopiatul Reghin
În Duminica a 7-a după Rusalii, 19 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în Parohia Dumbrava, Protopopiatul Reghin, unde a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Ierarhul a săvârşit, apoi, Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși dreptslăvitori din localitate și împrejurimi.
La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Alin Șular a fost hirotesit întru iconom-stavrofor, iar preotul pensionar Alexandru Grecu a primit din partea ierarhului o diplomă de vrednicie.