Verificarea cunoștințelor pentru viitorii clerici din Episcopia Caransebeșului

Și în această toamnă, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, Eparhia Caransebeșului a organizat o nouă sesiune a examenului de titularizare sau capacitate preoțească. La examenul care s-a desfășurat la Centrul eparhial au participat 10 licențiați ai facultăților de Teologie Ortodoxă care doresc ocuparea unui post clerical în cuprinsul Episcopiei Banatului Montan.

„Acest examen are o impor­tanță deosebită pentru că în urma lui, pe de o parte pot fi nu­miți viitorii preoți ai parohiilor noastre, iar pe de altă parte ne putem face o imagine destul de obiectivă asupra pregătirii intelectuale și practice a acestora. Examenul ne oferă și imaginea învățământului teologic universitar actual, candidații fiind cu toții licențiați în teologie”, a sub­liniat părintele Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc al Episcopiei Caranse­be­șului.

Subiectele au fost trase la sorți în prezența candidaților, iar comisia de evaluare a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian și formată din membrii Permanenței Consiliului eparhial, dintre care unii părinți consilieri sunt și cadre didactice în școlile de teologie din Mitropolia Banatului.

Din cei 10 candidați care au susținut examenul la această sesiune au promovat 7. Examenul de capacitate preoţească a fost organizat de Sectorul administrativ-bisericesc și are valabilitate un an de zile pentru cei care au obţinut media sub 9.00 şi doi ani valabilitate pentru cei care au promovat cu cel puţin media 9.00.