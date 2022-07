Vizita ambasadorului statului Israel la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l‑a primit la Reședința Patriarhală marți, 19 iulie 2022, pe Excelența Sa, domnul David Saranga, ambasadorul statului Israel în România, în vizită de rămas‑bun la încheierea misiunii sale diplomatice în țara noastră.

La finalul întrevederii care a avut loc în Salonul „Teoctist Patriarhul” din Reședința Patriarhală, Excelența Sa, domnul David Saranga, ambasadorul statului Israel în România, a transmis un mesaj de prețuire Patriarhului României, mulțumindu‑i pentru relațiile de prietenie ale Preafericirii Sale cu poporul evreu. Aceasta a fost prima vizită de rămas‑bun a Excelenței Sale din cadrul șirului întâlnirilor programate la instituții centrale ale statului român.

„Nu este ușor a mă despărți de o țară pe care o iubesc atât de mult. Pentru mine este a doua oară când plec din România, dar sigur mă voi întoarce aici, nu ca ambasador, ci ca o persoană care vine într‑o vizită. Am început astăzi întâlnirile de despărțire cu diferite personalități și am ales să vin în primul rând să spun «la revedere» Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. I‑am mulțumit pentru această prietenie pe care Preafericirea Sa o are cu poporul evreu și cu statul Israel. Această relație este specială și apreciem foarte mult această prietenie”, ne‑a spus domnul ambasador David Saranga.

Excelenţa Sa David Saranga s‑a mai întâlnit cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în anul 2019, tot la Reședința Patriarhală.