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Zi de hram la Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa Patriarhală

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Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 20 Iulie 2026

În ziua sărbătoririi Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din cadrul Reședinței Patriarhale. Situat la ultimul etaj al turnului de pe latura de nord-vest a reședinței și sfințit pe 30 septembrie 2008, paraclisul se află și sub ocrotirea Sfântului Ilie Tesviteanul.

 În cadrul Sfintei Liturghii au fost rostite cereri și rugăciuni de mulțumire pentru toată facerea de bine și milostivirea revărsată de Dumnezeu asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care miercuri, 22 iulie, va împlini vârsta de 75 de ani. La final, părinții ostenitori ai Reședinței Patriarhale i-au oferit Patriarhului României un buchet de flori, întrucât Preafericirea Sa a primit la botez și numele de Ilie.

Amenajat în anul 2008, cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” este o încăpere cu laturi aproximativ egale. Lăcașul dispune de două căi de acces: una pe latura de vest, la care se ajunge pe o scară, și o intrare boltită pe latura de sud, deservită de un ascensor. Spațiul integrează într-un chip armonios toate elementele necesare slujirii liturgice. Plafonul cuprinde o pictură semnată de profesorul Vasile Buzuloiu, redând un medalion central cu Sfânta Treime, flancat de alte patru medalioane cu Sfinții Evangheliști. O trăsătură arhitecturală distinctivă o reprezintă cele 16 ferestre boltite în semicerc, care alcătuiesc programul iconografic al acestui spațiu liturgic. Pentru a întregi estetica încăperii, între ferestre au fost adăugate o serie de motive decorative din lemn sculptat și aurit, care sugerează forma unor coloane sau pilaștri.

Citiți și: Sfântul Ilie Tesviteanul, apărător al dreptei credinţe, ocrotitor al sărmanilor şi prevestitor tainic al lucrării Mântuitorului Hristos

 

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