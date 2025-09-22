Consiliul de administraţie al Grădiniţei Happy Kids Otopeni, cu sediul în localitatea Otopeni, str. I.L. Caragiale nr. 17, judeţul Ilfov, tel. 0723.179.292, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea
Angajare inspector resurse umane
Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul Personal - Resurse Umane.
Cerinţe de ocupare a postului:
- studii medii/superioare şi specializări în resurse umane;
- experienţă de minimum 2 ani în domeniu;
- cunoştinţe operare PC (cel puțin nivel mediu);
- conduită morală, spirit de echipă, rezistenţă la stres.
Persoanele interesate pot depune dosare conţinând CV, cerere de angajare, acte de identitate şi studii, adeverinţă medicală şi o recomandare din partea preotului din parohie/duhovnicului, la Serviciul Personal - Resurse Umane al Administraţiei Patriarhale din Bdul Regina Maria nr. 1, sector 4, Bucureşti, în perioada 19-24.09.2025, între orele 9:00 și 15:00.