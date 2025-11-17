Informații generale privind achizitorul: MĂNĂSTIREA TURNU, cu sediul în jud. Prahova, com. Târgșoru Vechi, str. Mănăstirii nr. 2, cod unic de înregistrare 11511620, persoană de contact: Iulian
Licitație la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Botoșani
La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă, pentru o suprafață de aproximativ 950 mp. Detalii pot fi obținute de la preotul paroh Liviu Ilie Florariu, telefon: 0745.614.411.