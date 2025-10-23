Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Data: 23 Octombrie 2025

Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 18 noiembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a unor componente artistice aparținând Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, monument istoric, Aleea Mitropoliei nr. 12, sector 4, municipiul București, și anume: conservare-restaurare iconostas și mobilier eclezial, respectiv conservare-restaurare pictură murală exterioară (tehnica frescă) din pridvorul Catedralei Patriarhale. Specialiștii restauratori autorizați pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: cancelaria@arhiepiscopiabucureștilor.ro. Termenul de prezentare și înregistrare a ofertelor de execuție este 17 noiembrie 2025. Proiectele tehnice de execuție și caietele de sarcini pot fi consultate la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sectorul patrimoniu și pictură bisericească, str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, municipiul București.

 

