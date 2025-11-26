Licitație la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București

Data: 26 Noiembrie 2025

Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 10 decembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare componente artistice: iconostas și mobilier eclezial aparținând Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, monument istoric, Aleea Mitropoliei nr. 12, sector 4, municipiul București.

Specialiștii restauratori autorizați pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de email: cancelaria@arhiepiscopiabucureștilor.ro.

Termenul de prezentare a ofertelor de execuție este 9 decembrie 2025. Proiectul tehnic de execuție și caietul de sarcini pot fi consultate la sediul Centrului eparhial al

Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sectorul patrimoniu și pictură bisericească, str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, municipiul București.

