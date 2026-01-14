Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia Ampoița, județul Alba

Data: 15 Ianuarie 2026

Parohia ortodoxă română Ampoița, Protopopiatul Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, cu sediul în localitatea Ampoița, str. Principală nr. 80A, județul Alba, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, pentru o suprafață de 360 mp, la biserica parohială, în data de 3 februarie 2026, ora 12:00. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preot paroh Tudor Man (tel.: 0734.534.522).

 

