Licitație la Parohia Balta Doamnei, județul Prahova
Parohia Balta Doamnei (parohie de categoria I), comuna Balta Doamnei, Protoieria Ploiești Sud, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează în data de 3 februarie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de execuție a catapetesmei bisericii parohiale. Ofertele de execuție, însoțite de un portofoliu cu lucrări, pot fi depuse la sediul parohiei din satul Balta Doamnei, comuna Balta Doamnei, strada Principală nr. 109, județul Prahova, sau pot fi transmise pe adresa de e-mail: arseniegeorge@yahoo.com, până în data de 2 februarie 2026. Informații suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Silviu Georgian Arsenie, telefon: 0767.892.486.