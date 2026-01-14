Parohia Ortodoxă Română Șuștiu, categoria II, Protopopiatul Beiuș, Episcopia Oradiei, din localitatea Șuștiu, comuna Lunca, județul Bihor, organizează licitația privind angajarea lucrărilor de pictură în te
Licitație la Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din București
Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria 1) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele superioare ale catapetesmei bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Icoanele sunt în număr de 39: praznicale, Sfinții Apostoli, Sfinții Proroci, Sfânta Cruce și moleniile.
Licitația va avea loc în ședința Consiliului parohial din ziua de duminică, 1 februarie 2026, la ora 12:00, la biserica parohială din b-dul Pache Protopopescu nr. 90 A, sector 2, București.
Cei interesați pot solicita caietul de sarcini de la biserica parohială, zilnic între orele 9:00-18:00, sau prin poșta electronică. Informații suplimentare pot fi oferite de părintele paroh Constantin Stoica, la numărul de telefon: 0722.615.606, sau pe adresa de e-mail: contact@bisericaiancuvechi.ro.
Pictorii interesați, autorizați de Comisia de Picură Bisericească a Patriarhiei Române, pot depune ofertele de participare la licitație, însoțite de CV și portofoliul de lucrări, până în ziua de 31 ianuarie 2026, ora 14:00.