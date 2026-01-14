Licitație la Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din București

Data: 14 Ianuarie 2026

Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria 1) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele superioare ale catapetesmei bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Icoanele sunt în număr de 39: praznicale, Sfinții Apostoli, Sfinții Proroci, Sfânta Cruce și moleniile.

Licitația va avea loc în șe­dința Consiliului parohial din ziua de duminică, 1 februarie 2026, la ora 12:00, la biserica parohială din b-dul Pache Protopopescu nr. 90 A, sector 2, București.

Cei interesați pot solicita caietul de sarcini de la biserica parohială, zilnic între orele 9:00-18:00, sau prin poșta electronică. Informații suplimentare pot fi oferite de părintele paroh Constantin Stoica, la numărul de telefon: 0722.615.606, sau pe adresa de e-mail: contact@bisericaiancuvechi.ro.

Pictorii interesați, autorizați de Comisia de Picură Bisericească a Patriarhiei Române, pot depune ofertele de participare la licitație, însoțite de CV și portofoliul de lucrări, până în ziua de 31 ianuarie 2026, ora 14:00.