Parohia Corni din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, grad II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții
Licitație la Parohia Smulți 1, județul Galați
Parohia Smulți 1 din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, grad II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfântul Nicolae”, pentru o suprafață de aproximativ 750 mp. Licitația va avea loc în data de 9.11.2025, ora 12:00, la sediul parohiei din comuna Smulți, județul Galați. Informații suplimentare pot fi obținute de la pr. paroh Valentin Avram, telefon: 0740.148.945.