Lucrări de pictură la Parohia Ciurila, județul Cluj

Data: 16 Ianuarie 2026

Parohia ortodoxă Ciurila, Protopopiatul Cluj I, judeţul Cluj, organizează în data de 15 februarie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală, în tehnica frescă, pentru o suprafață de aproximativ 293 mp, la biserica parohiei cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Licitaţia va avea loc în biserica parohială. Contact: preot paroh Mircea Sandu, telefon: 0740.816.427.

 

