Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Lucrări de pictură la Parohia Șuștiu, județul Bihor

Lucrări de pictură la Parohia Șuștiu, județul Bihor

Data: 14 Ianuarie 2026

Parohia Ortodoxă Română Șuștiu, categoria II, Protopopiatul Beiuș, Episcopia Oradiei, din localitatea Șuștiu, comuna Lunca, județul Bihor, organizează licitația privind angajarea lucrărilor de pictură în tehnica tempera, pentru biserica cu hramul „Învierea Domnului” - capela mortuară din sat, pentru o suprafață de 300 mp, care va avea loc în data de 10 februarie 2026, ora 15:00, la biserica parohială. Detalii se pot obține de la preotul Călin-Daniel Pădurean, telefon: 0743.026.351; e-mail: padu_calin.daniel@yahoo.com.

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri