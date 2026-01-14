Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria 1) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele superioare
Lucrări de pictură la Parohia Șuștiu, județul Bihor
Parohia Ortodoxă Română Șuștiu, categoria II, Protopopiatul Beiuș, Episcopia Oradiei, din localitatea Șuștiu, comuna Lunca, județul Bihor, organizează licitația privind angajarea lucrărilor de pictură în tehnica tempera, pentru biserica cu hramul „Învierea Domnului” - capela mortuară din sat, pentru o suprafață de 300 mp, care va avea loc în data de 10 februarie 2026, ora 15:00, la biserica parohială. Detalii se pot obține de la preotul Călin-Daniel Pădurean, telefon: 0743.026.351; e-mail: padu_calin.daniel@yahoo.com.