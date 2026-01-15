Parohia ortodoxă Ciurila, Protopopiatul Cluj I, judeţul Cluj, organizează în data de 15 februarie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală, în tehnica frescă, pentru o
Post de economist la Asociația Silvică Iași
Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă nedeterminată, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale silvice. Cerințe: experiență în domeniul financiar-contabil de 5 ani; cunoașterea programului WinMentor constituie un avantaj; o bună cunoaștere a legislației în domeniu. Informații privind bibliografia și tematica concursului vor fi comunicate pe e-mail candidaților selectați. Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul, ȋn format electronic, la adresa silvic@mmb.ro, pȃnă la data de 26.01.2026.