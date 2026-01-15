Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Post de economist la Asociația Silvică Iași

Data: 16 Ianuarie 2026

Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă nedeterminată, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale silvice. Cerințe: experiență în domeniul financiar-contabil de 5 ani; cunoașterea programului WinMentor constituie un avantaj; o bună cunoaștere a legislației în domeniu. Informații privind bibliografia și tematica concursului vor fi comunicate pe e-mail candidaților selectați. Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul, ȋn format electronic, la adresa silvic@mmb.ro, pȃnă la data de 26.01.2026.

 

