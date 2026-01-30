Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 30 Ianuarie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 1-28 februarie 2026: preot paroh la Parohia „Sfântul Anton”-Curtea Veche, Protoieria Sector 3 Capitală (întrucât parohia este loc de pelerinaj săptămânal, viitorul paroh va fi încadrat exclusiv la parohie, fără a ocupa un post în administrația bisericească); preot paroh la Parohia „Sfânta Filofteia”, orașul Ploiești, județul Prahova, Protoieria Ploiești Sud; preot paroh la Parohia Buștenari, localitatea Telega, județul Prahova, Protoieria Câmpina; preot coslujitor la Parohia Bărbătescu Vechi, Protoieria Sector 5 Capitală; preot coslujitor la Parohia Zlătari, Protoieria Sector 3 Capitală. Totodată, sunt vacante și posturile de preot de caritate la Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu”, Protoieria Sector 3 Capitală, și preot de caritate (fracțiune de normă 2 ore/săptămână) la Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan”, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioadă de candidare 1-10 februarie 2026.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.