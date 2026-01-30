Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 30 Ianuarie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 1-28 februarie 2026: preot paroh la Parohia „Sfântul Anton”-Curtea Veche, Protoieria Sector 3 Capitală (întrucât parohia este loc de pelerinaj săptămânal, viitorul paroh va fi încadrat exclusiv la parohie, fără a ocupa un post în administrația bisericească); preot paroh la Parohia „Sfânta Filofteia”, orașul Ploiești, județul Prahova, Protoieria Ploiești Sud; preot paroh la Parohia Buștenari, localitatea Telega, județul Prahova, Protoieria Câmpina; preot coslujitor la Parohia Bărbătescu Vechi, Protoieria Sector 5 Capitală; preot coslujitor la Parohia Zlătari, Protoieria Sector 3 Capitală. Totodată, sunt vacante și posturile de preot de caritate la Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu”, Protoieria Sector 3 Capitală, și preot de caritate (fracțiune de normă 2 ore/săptămână) la Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan”, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioadă de candidare 1-10 februarie 2026.

Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

