Parohia Mărcuța aduce la cunoștință că în Cimitirul Parohial Mărcuța, str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, concesionarii mai jos menționați au lăsat locurile în stare de neîngrijire, nu
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 1-28 februarie 2026: preot paroh la Parohia „Sfântul Anton”-Curtea Veche, Protoieria Sector 3 Capitală (întrucât parohia este loc de pelerinaj săptămânal, viitorul paroh va fi încadrat exclusiv la parohie, fără a ocupa un post în administrația bisericească); preot paroh la Parohia „Sfânta Filofteia”, orașul Ploiești, județul Prahova, Protoieria Ploiești Sud; preot paroh la Parohia Buștenari, localitatea Telega, județul Prahova, Protoieria Câmpina; preot coslujitor la Parohia Bărbătescu Vechi, Protoieria Sector 5 Capitală; preot coslujitor la Parohia Zlătari, Protoieria Sector 3 Capitală. Totodată, sunt vacante și posturile de preot de caritate la Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu”, Protoieria Sector 3 Capitală, și preot de caritate (fracțiune de normă 2 ore/săptămână) la Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Ștefan”, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioadă de candidare 1-10 februarie 2026.
Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.