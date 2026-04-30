Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 04 Mai 2026

Arhiepiscopia Bucureștilor anun­ț­ă următoarele posturi neclericale vacante: referent operații între sedii, Serviciul colportaj; lucrător gestionar, Serviciul colportaj, experiența în domeniu vânzărilor sau gestiunii constituie avantaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj, se cer studii superioare economice, expe­riență în domeniul contabilității; gestionar, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”/ Centrul eparhial; toate cu perioadă de candidare până la 30 mai 2026; cântăreț bisericesc, Parohia Boteanu Ienii, Protoieria Sector 1 Capi­tală; îngrijitor, Parohia Boteanu Ienii, Protoieria Sector 1 Capitală; ambele cu candidare până la 20 mai; administrator, Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală; cântăreț bisericesc, Parohia Popa Soare, Protoieria Sector 2 Capitală, toate cu candidare până la 31 mai; administrator, Parohia Delea Nouă, Protoieria Sector 3 Capitală; îngrijitor, Parohia „Sfânta Ecaterina”, paraclis universitar, Protoieria Sector 4 Capitală, ambele cu candidare până la 10 mai. Can­didații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhi­episcopiei Bucureștilor.

 

