Ziarul Lumina Anunțuri Sprijin pentru o tânără din județul Dâmbovița

Sprijin pentru o tânără din județul Dâmbovița

Data: 11 Feb 2026

În parohiile celor cinci protoierii ale Arhiepiscopiei Târgoviștei a fost organizată recent, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, o colectă pentru sprijinirea unei tinere din apropierea municipiului Târgoviște, diagnosticată cu o boală gravă. Demersul social‑filantropic s‑a desfășurat în toate parohiile eparhiei, iar credincioșii și preoții au răspuns cu solidaritate și generozitate, astfel că în urma colectei a fost strânsă suma de 180.000 de lei, care va fi oferită pentru tratamentul și îngrijirea medicală necesare, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

