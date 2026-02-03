Parohia Mărcuța aduce la cunoștință că în Cimitirul Parohial Mărcuța, str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, concesionarii mai jos menționați au lăsat locurile în stare de neîngrijire, nu
Licitație la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” II din Constanța
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” II, Protoieria Constanţa II, Arhiepiscopia Tomisului, organizează în data de 4 martie 2026 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a picturii murale interioare. Ofertele vor fi însoțite de CV și portofoliu de lucrări, care se vor depune sau trimite prin poștă la sediul parohiei: Parohia „Adormirea Maicii Domnului” II, b-dul Tomis nr. 230, Constanţa, județul Constanţa. Date de contact: pr. paroh Vasile Adrian Dancu, tel.: 0744.800.446, sau e-mail: pr.dancu@yahoo.com.