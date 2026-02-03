Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” II din Constanța

Data: 11 Feb 2026

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” II, Protoieria Constanţa II, Arhiepiscopia Tomisului, organizează în data de 4 martie 2026 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a picturii murale interioare. Ofertele vor fi însoțite de CV și portofoliu de lucrări, care se vor depune sau trimite prin poștă la sediul parohiei: Parohia „Adormirea Maicii Domnului” II, b-dul Tomis nr. 230, Con­stanţa, județul Constanţa. Date de contact: pr. paroh Vasile Adrian Dancu, tel.: 0744.800.446, sau e-mail: pr.dancu@yahoo.com.

 

