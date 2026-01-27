Anunț de atribuire a unui contract de lucrări

1. Informaţii generale privind achizitorul: BISERICA SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL, Str. Sfîntul Atanase, nr. 20, Iași, judeţul Iași, telefon +40745355902, fax -, email biserica.sf.atanasie. chiril@gmail.com.

2. Informații generale privind contractul care s-a atribuit: Contract de lucrări având ca obiect Execuția lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului de investiții “Restaurare, consolidare și amenajare Biserica Sf. Atanasie și Chiril Iași” în cadrul proiectului „Calea Istoriei și Tradițiilor: Iași–Soroca” („The Path of History and Traditions: Iași-Soroca”), ID ROMD00581, finanțat în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova.

3. Tip procedură: Procedură deschisă locală, conform dispozițiilor prevăzute la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2021/1059, dispozițiilor Regulamentului nr. 2509/2024 și dispozițiilor Anexei II – Achiziții publice la Acordul de finanțare dintre Comisia Europeană, Republica Moldova și România pentru programul Interreg (Interreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova.

4. Atribuirea contractului:

4.1. Numărul și data încheierii contractului: 485/24.12.2025.

4.2. Valoarea contractului atribuit: 3.224.584,29 lei fără TVA.

4.3. Numele si adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: IASICON S.A., cu sediul în Municipiul Iași, B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 45A, parter, etaj 1, Bloc B1, Județ Iași.

4.4. Subcontractanți propuși: NU.

4.5. Număr oferte primite: 3.

5. Data transmiterii anunţului spre publicare: 27.01.2026.