Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf. Teodora Împărăteasa

Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf. Teodora Împărăteasa

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 11 Feb 2026

Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei († 316), a suferit mucenicie pentru Hristos în timpul împăratului Liciniu (308- 324). Sfântul Vlasie era din Sevastia Capadociei. Datorită vieţii sale creştine şi a faptelor bune pe care le săvârşea a fost ales episcop al cetăţii. În această calitate conduce bine eparhia, cu înţelepciune şi bunătate. Dumnezeu l-a învrednicit cu darul tămăduirii bolilor sufleteşti şi trupeşti. Sfântul ierarh se retrăgea în una din peşterile muntelui Argheos pentru rugăciune şi asceză. Aici a îmblânzit fiarele sălbatice şi trăia în armonie cu ele. Taina vieţii lui ascetice a fost descoperită de nişte vânători care l-au denunţat conducătorului Sevas­tia, Agricola, care a ordonat ca toţi creştinii să fie prinşi şi judecaţi pentru credinţa lor. Sfântul Vlasie este prins şi adus înaintea dregătorului Agricola şi, mărturisind credinţa în Hristos, a fost bătut şi aruncat în temniţă. Aici erau şapte femei creştine şi doi copii care, văzându-l pe Sfântul Vlasie plin de sânge în urma bătăilor la care fusese supus, L-au slăvit pe Hristos pentru curajul mărturisirii ierarhului Sevastiei. Constatând că nu poate să-i determine prin tortură să părăsească credinţa creştină, Agricola a poruncit să fie decapitaţi. Aşa au primit cununa muceniciei Sfântul Vlasie, cele șapte femei şi cei doi copii.

Tot astăzi o pomenim şi pe Sfânta Teodora Împărăteasa, care a fost soţia împăratului bizantin Teofil (829-842). Ea era de loc din Paflagonia (Asia Mică), dintr-o familie evlavioasă din administraţia bizantină, cinstitori ai sfintelor icoane. Ajunsă împărăteasă a Bizanţului, Sfânta Teodora a cinstit în ascuns sfintele icoane, pentru că soţul său, împăratul Teofil, a continuat politica iconoclastă a tatălui său, împăratul Mihail al II-lea (820-829). După moartea soţului ei, între anii 842 și 856 a fost regenta fiului său minor, Mihail al III-lea, împărat al Bizanţului în anii 856-867. În această calitate a susţinut organizarea sinodului local de la Constantinopol din anul 843, care a declarat valabile toate hotărârile celor şapte Sinoade Ecumenice, a restabilit cinstirea sfintelor icoane şi i-a anatemizat pe toţi iconoclaştii şi pe toţi ereticii. Întrucât hotărârea aceasta a fost luată în ajunul primei duminici din Postul Mare, duminica aceea a fost numită Duminica Ortodoxiei, zi în care Biserica serbează dreapta credinţă şi biruinţa asupra tuturor ereziilor. La 11 martie 843 a fost sărbătorită pentru prima dată Duminica Ortodoxiei. Din cauza luptelor politice din Bizanţ, Sfânta Teodora se retrage la Mănăstirea Gastria, unde rămâne până la sfârşitul vieţii. 

Citeşte mai multe despre:   Sfânta Împărăteasă Teodora
vezi toate ›Alte articole din Sinaxar
TOP 6 Sinaxar