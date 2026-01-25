Notificare pentru concesionarii cimitirului Parohiei Mărcuța din Capitală

Data: 27 Ianuarie 2026

Parohia Mărcuța aduce la cunoștință că în Cimitirul Parohial Mărcuța, str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București, concesionarii mai jos menționați au lăsat locurile în stare de neîngrijire, nu și-au achitat contribuțiile de întreținere cimitir pe o perioadă mai mare de 7 ani (în conformitate cu art. 42-46). În acest sens, sunt rugați să se prezinte la cancelaria parohiei în termen de 30 de zile de la trimiterea notificării, pentru clarificarea situației. În caz contrar, anunțăm că, în conformitate cu Regulamentul cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română, vor pierde dreptul de concesiune asupra locurilor de înmormântare menționate, din cauza dezinteresului manifestat. (Administrator cimitir pr. paroh Dan Gheorghe)

Figura I

Nr. 2 Ionașcu Constantin; Nr. 8 Ivanache Maria; Nr. 17b Jeles Elena, adresă incompletă;

Figura II

Nr. 72c Vasile Marin, fără adresă; Nr. 72d fără nume, fără adresă; Nr. 73a Gireada Teofil; Nr. 75 Zanciu Maria, 2012, adresă incompletă;

Figura III

Nr. 19b fără nume, fără adresă; Nr. 25b Dinescu Ștefan, fără adresă; Nr. 74 Silvan Adrian; Nr. 111a Smearda Mihaela; Nr. 136a fără nume, fără adresă;

Figura IV

Nr. 2 fără nume, fără adresă; Nr. 11 fără nume, fără adresă; Nr. 16a Eftime Elena; Nr. 17 Torech Ion, fără adresă; Nr.18b Marin, fără adresă; Nr. 22a Anghel Ecaterina-Ana; Nr. 24 Bălan Constantin, fără adresă; Nr. 27 I Marin Steliana; Nr. 27 Coriacu Ecaterina, fără adresă; Nr. 32a Găină Victorin, fără adresă; Nr. 41a Albert Eduard; Nr. 43 Brise Florea; Nr. 46b fără nume, fără adresă; Nr. 49a fără nume, fără adresă; Nr. 52d fără nume, fără adresă; Nr. 52e Lazăr, fără adresă; Nr. 52f Rus, fără adresă; Nr. 52g Turcan, fără adresă; Nr. 55 fără nume, fără adresă; Nr. 56 Vili Anton; fără adresă; Nr. 58 fără nume, fără adresă; Nr. 61a Chiriță Dumitru, fără adresă; Nr. 64 fără nume, fără adresă; Nr. 66 Anton Dorina; Nr. 67 Gheorghe Dumitru; Nr. 68a fără nume, fără adresă; Nr. 69b fără nume, fără adresă; Nr. 69d fără nume, fără adresă; Nr. 71c pr. Lugea Ion, fără adresă; Nr. 71c fără nume, fără adresă; Nr. 71e Vasile Tudor, fără adresă; Nr. 74 Ghigeanu Elisabeta Alis; Nr. 74a Dragoi Ion, fără adresă; Nr. 82b fără nume, fără adresă; Nr. 82d fără nume, fără adresă; Nr. 82e Voicu Tudor, fără adresă; Nr.82f fără nume, fără adresă; Nr. 82g fără nume, fără adresă; Nr. 82h fără nume, fără adresă; Nr. 82i fără nume, fără adresă; Nr. 82k fără nume, fără adresă; Nr. 84 Mirea Ion, fără adresă; Nr. 84a Milan Florica, fără adresă; Nr. 84b fără nume, fără adresă; Nr. 97 fără nume, fără adresă; Nr. 98a Ivănescu Tudora, fără adresă; Nr. 101a Portaru Lidia, fără adresă; Nr. 105a Tăuleanu Adrian, fără adresă; Nr. 112b Iepure Olga, fără adresă; Nr. 115b fără nume, fără adresă; Nr.117 Filoti Nicolae, fără adresă; Nr. 119 Moise Vasile, fără adresă; Nr. 122a Ilie Ștefan, fără adresă; Nr. 130a fără nume, fără adresă; Nr. 132 fără nume, fără adresă; Nr. 134 Soare Nicolae, fără adresă; Nr. 139 Olariu Maria, fără adresă; Nr. 140 Vlad Raia; Nr. 143 Ghinsea Alexandru; Nr. 143a Vânătoru Vasile, fără adresă; Nr. 144 Popa Varvara, fără adresă; Nr. 144a Toma Ioana, fără adresă; Nr. 152 Neagoe Aurica; Nr. 152a Călin Teodor, fără adresă; Nr. 165 fără nume, fără adresă; Nr. 177 fără nume, fără adresă; Nr. 180 Petcu Petre; Nr. 184a Constantin-Pargaru; Nr. 185 Niculescu Marin, fără adresă; Nr. 186 fără nume, fără adresă; Nr.191c Popa Tamara Mihai; Nr. 192a fără nume, fără adresă; Nr. 209 fără nume, fără adresă; Nr. 222a Ghiță Marin; Nr. 224a Niță Radu, fără adresă; Nr. 225a Bontidean Ana Maria Silvia; Nr. 233 Mircica Vasilica; Nr. 238 fără nume, fără adresă; Nr. 238a Avram Maria, fără adresă; Nr. 240 Zaharia Gherghina, fără adresă; Nr. 241a fără nume, fără adresă; Nr. 250a Popa Vasile, fără adresă; Nr. 254 Balian Elena; Nr. 257 Cargiog Constantin, fără adresă; Nr. 262c Băcescu Iurie; Nr. 262d fără nume, fără adresă; Nr. 263b fără nume, fără adresă; Nr. 270 Savu Nicolae, fără adresă; Nr. 271 Blizcanu Lucia, fără adresă; Nr.272a Vasile Rozaria; Nr. 273 fără nume, fără adresă; Nr. 279a fără nume, fără adresă; Nr. 281a Volorea Ana, fără adresă; Nr. 294a Nicolae Gherghina, fără adresă; Nr.302 fără nume, fără adresă; Nr. 303 Cerhizan Gheorghe, fără adresă; Nr. 305a fără nume, fără adresă; Nr. 312 Moca Tudor; Nr. 312a fără nume, fără adresă; Nr. 313 Malseti Eugeniu; Nr. 313a fără nume, fără adresă; Nr. 323 Cimpoescu Nicoleta; Nr. 324b fără nume, fără adresă; Nr. 326a Tudor Ioana; Nr.337 Drăgulescu Marina; Nr.337a fără nume, fără adresă; Nr.338 Grădinaru Marin, fără adresă; Nr.339 fără nume, fără adresă; Nr.339a fără nume, fără adresă; Nr.340 fără nume, fără adresă; Nr.342 fără nume, fără adresă; Nr.343 fără nume, fără adresă; Nr.343a fără nume, fără adresă; Nr.345 fără nume, fără adresă; Nr.346 Prutes Ion, fără adresă; Nr.346a Bobuteabu Floarea, fără adresă; Nr.347 fără nume, fără adresă; Nr.347a fără nume, fără adresă; Nr.348 fără nume, fără adresă; Nr.348b fără nume, fără adresă; Nr.349 Badea Maria, fără adresă; Nr.351a Moraru Elena, fără adresă; Nr.352 fără nume, fără adresă; Nr.353a Manea Gheor­ghiță, fără adresă; Nr.356 Ghiță Fănică, fără adresă; Nr.356a Parascan Gheorghe, fără adresă; Nr.359 Radu Ștefania, fără adresă; Nr.363 Cursaru Stanca, fără adresă; Nr.370 Catenci Aurelia, fără adresă; Nr.371 Fosner Anton, fără adresă; Nr.376 fără nume, fără adresă; Nr.377 fără nume, fără adresă; Nr.377a fără nume, fără adresă; Nr.378 fără nume, fără adresă;. Nr.381 fără nume, fără adresă; Nr.382 Gheorghe Ecaterina; fără adresă; Nr.383 fără nume, fără adresă; Nr.384 fără nume, fără adresă; Nr.386 Bordeianu Ecaterina, fără adresă; Nr.386a Grigore Petre, fără adresă; Nr.391 Todorescu Felicia, fără adresă; Nr.393a fără nume, fără adresă; Nr.397 Lemnaru Aurica, fără adresă; Nr.400a fără nume, fără adresă; Nr.400/3 fără nume, fără adresă;. Nr.400/4 fără nume, fără adresă; Nr.400/5 fără nume, fără adresă; Nr.400/6 Olteanu Nicolae, fără adresă; Nr.400/7 fără nume, fără adresă; Nr.400/8 fără nume, fără adresă; Nr.400/9 fără nume, fără adresă;. Nr.400/10 Cantis Tincuta, fără adresă; Nr.400/12 fără nume, fără adresă; Nr.400/13 fără nume, fără adresă; Nr.400/15 fără nume, fără adresă; Nr.400/16 fără nume, fără adresă; Nr.400/17 fără nume, fără adresă; Nr.400/18 fără nume, fără adresă; Nr.400/19 fără nume, fără adresă; Nr.400/20 fără nume, fără adresă; Nr.400/21 fără nume, fără adresă; Nr.401a fără nume, fără adresă; Nr.404 fără nume, fără adresă; Nr.404a Florea Stela; Nr.405 fără nume, fără adresă; Nr.405a fără nume, fără adresă; Nr.406 fără nume, fără adresă; Nr.406a fără nume, fără adresă; Nr.406b fără nume, fără adresă; Nr.406c fără nume, fără adresă; Nr.406d fără nume, fără adresă; Nr.407/1 Tudor Ilie. fără adresă; Nr.407/2 fără nume, fără adresă; Nr.408 Marcu Nicolae; Nr.408/B Filuta Ion; Nr.408/4 fără nume, fără adresă; Nr.408/5 fără nume, fără adresă; Nr.408/6 fără nume, fără adresă; Nr.408/7 fără nume, fără adresă; Nr.409 fără nume, fără adresă; Nr.409/1 fără nume, fără adresă; Nr.409/2 fără nume, fără adresă; Nr.409/3 fără nume, fără adresă; Nr.409/4 Floricel Elisabeta, fără adresă; Nr.409/5 fără nume, fără adresă; Nr.409/6 fără nume, fără adresă; Nr.411 Vasile Zola, fără adresă; Nr.411a Georgescu Vasile, fără adresă; Nr.412 fără nume, fără adresă; Nr.414 Negeamireanu Alex, fără adresă; Nr.414a Filuta Ion; Nr.420 Ciontu Gheorghe; Nr.430 fără nume, fără adresă; Nr.434 Gramada Lucia, fără adresă; Nr.435 fără nume, fără adresă; Nr.435/1 fără nume, fără adresă; Nr.435/3 fără nume, fără adresă; Nr.435/4 fără nume, fără adresă; Nr.435/5 fără nume, fără adresă; Nr.435/6 fără nume, fără adresă; Nr.435/7 fără nume, fără adresă; Nr.435/21 fără nume, fără adresă; Nr.435/22 fără nume, fără adresă; Nr.435/23 fără nume, fără adresă; Nr.435/24 fără nume, fără adresă; Nr.435/25 fără nume, fără adresă; Nr.435/26 Andronic Ion, fără adresă; Nr.435/27fără nume, fără adresă; Nr.435/30 fără nume, fără adresă; Nr.435/32 fără nume, fără adresă; Nr.435/33 fără nume, fără adresă; Nr.435/35 fără nume, fără adresă; Nr.435/36 fără nume, fără adresă; Nr.435/37 fără nume, fără adresă; 436 Pastor Cristina, fără adresă; 439a Paleologu Mihai, fără adresă; 441Stanca Florica, fără adresă; 448 Pruna Paul Nicolae, fără adresă; 450a Stanciu Ion, fără adresă; 452/H Georgescu Alin-Andrei, fără adresă; 452i fără nume, fără adresă; 452j David Vasile, fără adresă; 452k Tesluta Pavel, fără adresă; 452/N fără nume, fără adresă; 452/N fără nume, fără adresă; 452/O fără nume, fără adresă; 452/R fără nume, fără adresă; 452/S fără nume, fără adresă; 452/S fără nume, fără adresă; 452/T fără nume, fără adresă; 452/U fără nume, fără adresă; 452/V fără nume, fără adresă; 452/W fără nume, fără adresă; 452/Z fără nume, fără adresă; 467 fără nume, fără adresă; 478 fără nume, fără adresă; 479 Mandreanu Niculina, fără adresă; 479/B Busan Elena, fără adresă; 480 Nicolae Dumitru, fără adresă; 482 fără nume, fără adresă; 483 fără nume, fără adresă; 484 fără nume, fără adresă; 489 fără nume, fără adresă; 490 Petre Ioana, fără adresă;

Figura V

6 Deac Georgeta, fără adresă; 12 A Siriu Elena, fără adresă; 21 A fără nume, fără adresă; 21b fără nume, fără adresă; 30a Vlad Misa, adresă incompletă; 32a fără nume, fără adresă; 36 F Caldararu N, fără adresă; 36 H fără nume, fără adresă; 36 J Rosu Gheorghe, fără adresă; 36 M Radu Dumitru, fără adresă; 36n fără nume, fără adresă; 37 A fără nume, fără adresă; 37 B Radu Dumitru, fără adresă; 39 A fără nume, fără adresă;; 40 A fără nume, fără adresă; 41 Niculescu Gheorghe; 51 fără nume, fără adresă; 54 Baiceanu Ion; 64 D Preot Juganaru, fără adresă; 66 A Belu Victoria 71 Badea Mirel 86 B Zdrite Paraschiva 89 fără nume, fără adresă; 89a fără nume, fără adresă; 93g Fam Teodosiu, fără adresă; 94a Ursica Florica.