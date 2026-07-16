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120 de ani de la Expoziția Generală Română

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Un articol de: Daniela Șontică - 21 Iulie 2026

Sub titlul „Expoziția generală din 1906. Repere pentru dezvoltarea unei națiuni”, Arhivele Naționale ale României (ANR) marchează, printr-o expoziție documentară, împlinirea a 120 de ani de la organizarea Expoziției Generale Române de la București. Instituția găzduiește, până la 30 iulie 2026, în spațiul expozițional din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, documente de arhivă privind organizarea și desfășurarea acestui moment important din istoria României. Evenimentul din 1906 a fost dedicat comemorării a trei momente importante: 1.800 de ani de la cucerirea Daciei de către romani, 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 25 de ani de la proclamarea Regatului României. „Organizarea expoziției a fost încredințată unei comisii conduse de Ion N. Lahovari (ministrul agriculturii și domeniilor) și C.I. Istrati (comisar general), alături de arhitecții Ștefan Burcuș, Victor Ștefănescu și Édouard Redont. Amenajată pe Câmpia Filaretului, pe o suprafață de aproximativ 41 de hectare, expoziția a reunit pavilioane dedicate agriculturii, industriei, culturii, educației și progresului tehnic, oferind o ima­gine amplă a României de la începutul secolului al XX-lea”, se amin­tește în comunicatul ANR.

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