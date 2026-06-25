Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” invită copiii, ca în fiecare an, la tabăra „Vara pe uliţă”, care va avea loc în perioada 6-31 iulie 2026 şi care oferă o paletă largă de activități de
Academia Română a ales noi membri corespondenți
Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 24 iunie 2026, a decis, prin vot secret, alegerea a patru noi membri corespondenți. Potrivit unui comunicat de presă al Academiei Române, au fost aleși Corin Braga, la Secția de filologie și literatură, Daniel-Costin Beltiță, la Secția de științe matematice, Sergiu Coșeri, la Secția de științe chimice, și Alida Timar-Gabor, la Secția de științe geonomice. La împlinirea a 160 de ani de la înființare, Academia Română rămâne cea mai înaltă instituție de consacrare științifică și culturală a țării, având un rol fundamental în dezvoltarea și promovarea limbii române, a literaturii, științei și culturii naționale. Fondată la 1 aprilie 1866, sub numele de Societatea Literară Română, instituția a contribuit decisiv la modernizarea societății românești, la afirmarea identității naționale și la integrarea cercetării românești în circuitul internațional al valorilor academice.