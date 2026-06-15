În spațiul muzeal al Vilei Catena, clădire cunoscută drept „Casa cu geamuri bombate”, din strada Radu Calomfirescu nr. 15 din București, iubitorii de pictură pot admira, până în octombrie 2026, expoziția
Amintiri despre copilăria anilor 1940-1960
Editura Vremea a lansat, în 18 iunie, la Hanul lui Manuc, volumul colectiv de istorie recentă „Copilăria și adolescența în comunism. Anii 1940-1960” (I). „Autorii acestor două volume au între 75 și 80 de ani și unii s-au lăsat destul de greu convinși. Și-au trăit copilăria în condiții foarte grele - părinți în pușcării, case din care au fost dați afară, sărăcie... Și totuși, în sânul acestor familii, copiii au primit o educație valoroasă, care astăzi nu prea se mai face celor mici”, a subliniat Miruna Lepuș, coordonatoarea volumului.
Silvia Colfescu, directoarea editurii: „Am publicat aceste volume la inițiativa Mirunei Lepuș, care a avut o idee minunată de a întreba oameni foarte diverși despre copilăria și adolescența lor trăite în comunism. Iată o amintire din copilăria mea în comunism: aveam 6 ani și la micul-dejun am primit o franzelă cu o ceașcă de lapte. Sora mea mai mică s-a bucurat nespus și i-a cerut mamei să mâncăm micul-dejun în fiecare zi. Iar în ochii mamei au apărut lacrimi. Atunci am înțeles că nu aveam de unde”.