Amintiri despre copilăria anilor 1940-1960 

Editura Vremea a lansat, în 18 iunie, la Hanul lui Manuc, volumul colectiv de istorie recentă „Copilăria și adolescența în comunism. Anii 1940-1960” (I). „Autorii acestor două volume au între 75 și 80 de ani și unii s-au lăsat destul de greu convinși. Și-au trăit copilăria în condiții foarte grele - părinți în pușcării, case din care au fost dați afară, sărăcie... Și totuși, în sânul acestor familii, copiii au primit o educație valoroasă, care astăzi nu prea se mai face celor mici”, a subliniat Miruna Lepuș, coordonatoarea volumului.

Silvia Colfescu, directoarea editurii: „Am publicat aceste volume la inițiativa Mirunei Lepuș, care a avut o idee minunată de a întreba oameni foarte diverși despre copilăria și adolescența lor trăite în comunism. Iată o amintire din copilăria mea în comunism: aveam 6 ani și la micul-dejun am primit o franzelă cu o ceașcă de lapte. Sora mea mai mică s-a bucurat nespus și i-a cerut mamei să mâncăm micul-dejun în fiecare zi. Iar în ochii mamei au apărut lacrimi. Atunci am înțeles că nu aveam de unde”.