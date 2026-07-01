Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Biblioteci, muzee, ziare şi reviste în datele INS

Biblioteci, muzee, ziare şi reviste în datele INS

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 02 Iulie 2026

Cele mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că, în 2025, existau 7.957 biblioteci, în scădere cu 226 unităţi faţă de 2024, acestea dispunând de circa 152 de milioane de volume. În mediul urban au funcţionat 3.306 biblioteci, cu un fond de carte de 121 de milioane de volume, iar în mediul rural, deşi cu un număr mai mare de unităţi, fondul de carte a fost mult mai mic, de 31 de milioane de volume. Numărul utilizatorilor activi a fost de 2,4 milioane de persoane, distribuţia acestora evidenţiind o preponderenţă a utilizării bibliotecilor şcolare (54,3%) şi a celor publice (32,9%).

Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice număra, anul trecut, 786 de unităţi (464 unităţi de bază), care au pus la dispoziţia publicului 33,8 milioane bunuri culturale şi naturale (în scădere cu 438 de mii de bunuri culturale faţă de anul 2024). Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii şi rezervaţii naturale a fost de 18,1 milioane de persoane, cu 341 de mii de persoane mai puţin faţă de 2024.

Potrivit aceloraşi date INS, în 2025, au funcţionat 588 unităţi cu activitate editorială a ziarelor şi revistelor, în creştere cu 3 unităţi faţă de 2024. Cele 368 de edituri în care s-au editat ziare cotidiene şi necotidiene au publicat 224 de titluri tipărite şi 414 titluri online, numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste) editate în anul 2025 fiind de 1.884 de titluri tipărite şi 614 titluri online. 

 

Citeşte mai multe despre:   Institutul Naţional de Statistică  -   statistica
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Expoziție de minerale și pietre prețioase Cultură
    Expoziție de minerale și pietre prețioase

    În holul Muzeului Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”, situat pe strada Bogdan Vodă nr. 1 din Sighetu Marmației, este deschisă, în perioada 3-5 iulie 2026, o expoziție de minerale și pietre

    02 Iul, 2026
  • Imaginea de export a României Cultură
    Imaginea de export a României

    La Casa Academiei din Bucu­rești va avea loc azi, 1 iulie, de la ora 12:00, conferința intitulată „Ima­ginea de export a României, reflectată în operele de artă expuse la New York World’s Fair (1939-1940). Analize, identificări, descoperiri”, susținută de Eduard Andrei, cercetător în cadrul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române.

    01 Iul, 2026
  • Ateliere pentru copii la Muzeul Hărţilor Cultură
    Ateliere pentru copii la Muzeul Hărţilor

    Muzeul Naţional al Hărților și Cărţii Vechi, împreună cu Asociaţia Artelier D, invită copiii cu vârste între 6 şi 12 ani la noile ateliere ale Clubului de vară - Exploratori și inventatori, care vor avea

    01 Iul, 2026
  • Evenimente despre Mănăstirea Hurezi în China Cultură
    Evenimente despre Mănăstirea Hurezi în China

    Institutul Cultural Român (ICR) de la Beijing a organizat, la sediul său, în perioada 24-29 iunie 2026, un amplu program dedicat patrimoniului brâncovenesc, cuprinzând o expoziție de fotografii de arhivă, două

    30 Iun, 2026
TOP 6 Cultură