Biblioteci, muzee, ziare şi reviste în datele INS

Cele mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că, în 2025, existau 7.957 biblioteci, în scădere cu 226 unităţi faţă de 2024, acestea dispunând de circa 152 de milioane de volume. În mediul urban au funcţionat 3.306 biblioteci, cu un fond de carte de 121 de milioane de volume, iar în mediul rural, deşi cu un număr mai mare de unităţi, fondul de carte a fost mult mai mic, de 31 de milioane de volume. Numărul utilizatorilor activi a fost de 2,4 milioane de persoane, distribuţia acestora evidenţiind o preponderenţă a utilizării bibliotecilor şcolare (54,3%) şi a celor publice (32,9%).

Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice număra, anul trecut, 786 de unităţi (464 unităţi de bază), care au pus la dispoziţia publicului 33,8 milioane bunuri culturale şi naturale (în scădere cu 438 de mii de bunuri culturale faţă de anul 2024). Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii şi rezervaţii naturale a fost de 18,1 milioane de persoane, cu 341 de mii de persoane mai puţin faţă de 2024.

Potrivit aceloraşi date INS, în 2025, au funcţionat 588 unităţi cu activitate editorială a ziarelor şi revistelor, în creştere cu 3 unităţi faţă de 2024. Cele 368 de edituri în care s-au editat ziare cotidiene şi necotidiene au publicat 224 de titluri tipărite şi 414 titluri online, numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste) editate în anul 2025 fiind de 1.884 de titluri tipărite şi 614 titluri online.