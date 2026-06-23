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Calea Victoriei și Casa Mavrocordat

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Un articol de: Daniela Șontică - 30 Iunie 2026

Sub genericul „Străzi deschise/ Atelier: povestea unei străzi și a unei case: Calea Victoriei și Casa Mavrocordat”, iubitorii de arhitectură și povești ale Bucureștilor vor putea participa, în 5 iulie 2026, la atelierul coordonat de Oana Oros, pe Calea Victoriei nr. 110. 

„Vom călători în timp, prin intermediul imaginilor, și vom afla cum s-a transformat Podul Mogo­șoaiei în Calea Victoriei de astăzi, numărându-se printre cele mai interesante artere din București, străbătută fiind și de scriitorii români. Veți cunoaște povestea familiei Mavrocordat și a casei în care se află expoziția de bază a Muzeului Național al Literatu­rii Române”, anunță comunicatul de pe site-ul Muzeului Naţional al Literaturii Române. 

 

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