Galeria de Artă Sacră „Maria Brâncoveanu” din incinta Bisericii Albe - Catul de Jos a Mănăstirii Turnu din Prahova a găzduit duminică, 28 iunie, după Sfânta Liturghie, vernisajul expoziției de pictură
Calea Victoriei și Casa Mavrocordat
Sub genericul „Străzi deschise/ Atelier: povestea unei străzi și a unei case: Calea Victoriei și Casa Mavrocordat”, iubitorii de arhitectură și povești ale Bucureștilor vor putea participa, în 5 iulie 2026, la atelierul coordonat de Oana Oros, pe Calea Victoriei nr. 110.
„Vom călători în timp, prin intermediul imaginilor, și vom afla cum s-a transformat Podul Mogoșoaiei în Calea Victoriei de astăzi, numărându-se printre cele mai interesante artere din București, străbătută fiind și de scriitorii români. Veți cunoaște povestea familiei Mavrocordat și a casei în care se află expoziția de bază a Muzeului Național al Literaturii Române”, anunță comunicatul de pe site-ul Muzeului Naţional al Literaturii Române.