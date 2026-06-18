Cămăși tradiționale autentice expuse la Piatra-Neamț

La sediul Muzeului de Etnografie din Piatra-Neamț va putea fi vizitată, în 21 iunie 2026, expo­ziția „Grădina cu ii”, care aduce în atenţia publicului 20 de cămăși tradiționale autentice, majoritatea provenind din jude­țele Neamț și Vrancea, piese din colecția soților Mihaela și Constantin Postolache din Piatra- Neamț.

Deși sunt absolvenți ai unor studii economice, cei doi colecționari și-au dedicat timpul pasiunii pentru cusături tradiționale, aceştia văzând în fiecare obiect realizat manual nu doar muncă, ci și valoare, răbdare, imaginație și armonie, potrivit informațiilor Complexului Muzeal Național Neamț de pe pagina de Facebook. Mihaela Postolache a început prin a coase ii, însă, în timp, a ajuns la concluzia că menirea sa este să descopere și să conserve veșmintele vechi, pe care le consideră desăvârșite.

La ediția din acest an a expo­ziției participă și „Cufărul Borleș­tiului”, cu produse naturale, dar și Luminița Iancului, practicantă a vechii tehnici de țesut cu table. Intrarea este liberă.

