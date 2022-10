Cartea monahului Ignatie Grecu, premiată de „Ziarul Lumina”

„Ziarul Lumina”, în buna tradiţie a ultimilor ani, a oferit premiul pentru literatură cu caracter religios în cadrul Concursului naţional de creaţie literară „Vasile Voiculescu”, ajuns la a 34-a ediţie. De data aceasta, premiul a fost oferit ieromonahului poet Ignatie Grecu pentru cartea „Cântec pentru aşezarea luminii”, apărută la Editura Eikon.

Sâmbătă, 8 octombrie, la Căminul cultural din comuna Pârscov, judeţul Buzău, s-a desfăşurat festivitatea de premiere a câştigătorilor Concursului naţional de creaţie literară „Vasile Voiculescu”, după ce, cu o zi înainte, scriitorul a fost omagiat prin Simpozionul „Vasile Voiculescu - între creştinism şi ortodoxism”, la conacul care i-a aparţinut cândva omului politic Alexandru Marghiloman, astăzi centru cultural. Au susţinut prelegeri Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române din Bucureşti; Lucian Chişu, cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române; pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității București. În aceeaşi zi, de la ora 15:00, Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” din municipiu a găzduit conferinţa „Citindu-l pe Vasile Voiculescu, putem salva lumea”, susţinută de pr. Constantin Necula, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

93 de volume de autori consacraţi şi 29 de manuscrise ale elevilor

Juriul concursului, al cărui preşedinte a fost scriitorul şi publicistul Dumitru Ion Dincă, a avut de ales din 93 de volume şi 29 de lucrări în manuscris ale elevilor de liceu, respectiv ale autorilor de lucrări în versuri și proză de la Școala Gimnazială Pârscov.

Marele premiu i-a revenit lui Ştefan Dimitriu, pentru volumul „Sinceritas”, în valoare de 1.500 lei, acordat de Consiliul Județean Buzău. Iată ceilalţi laureaţi: Premiul național pentru poezie - Maria Grădinaru, pentru volumul „Cactusul de la etajul 2” - 1.000 lei, acordat de Centrul cultural şi educaţional „Alexandru Marghiloman” Buzău; Premiul național pentru proză - Ana Dobre, pentru volumul „Un secol cu Marin Preda” - 1.000 lei - Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău; Premiul național pentru proză, ex aequo - Silvia Negru, pentru volumul „Pașii Nereidei” - 1.000 lei - CCE „Alexandru Marghiloman”; Premiul național pentru publicistică - Monica Pillat, pentru volumul „Bunicul meu fără mormânt: Gheorghe Ene Filipescu” - 1.000 lei - Primăria comunei Pârscov; Premiul național pentru publicistică - ex aequo - Ionel Stoica, pentru volumul „Prietenii din Arena As” - 1.000 lei - Televiziunea Tele Moldova Plus; Premiul național pentru literatură cu caracter religios - Ignatie Grecu, pentru volumul „Cântec pentru așezarea luminii” - 1.000 lei - oferit de „Ziarul Lumina” al Patriarhiei Române; Premiul special - Ana Maria Negrilă, pentru volumul de proză „Cele patru oglinzi ale adevărului” - 500 lei - CCE „Alexandru Marghiloman”, și cărți în valoare de 500 lei - Editura Alpha MDN; Premiul special al juriului - Luiza Cala, pentru volumul „Saturniene” - 500 lei - CCE „Alexandru Marghiloman”; Premiul revistei „Detectiv literar” - Mioara Bahna, pentru volumul „Din marmura soclurilor - laureați ai Premiului Nobel pentru literatură” - 700 lei; Premiul Editurii Omega - celui mai tânăr autor de volume din județul Buzău - Ioana Cîmpeanu, pentru volumul „Niciodată noi” - 700 lei; Premiul special „Renașterea Buzoiană” - Tudor Cicu, pentru volumul „Pierduți în Siberia” - 500 lei.

La categoria elevi, premiile au fost următoarele: Premiile „Acasă la Vasile Voiculescu”, elevi Școala Gimnazială Pârscov: Ioana Lavinia Calen, Miruna Manea, Ioana Dobre (proză); Alin Gabriel Popa, Alexia Moldoveanu (poezie). Premiile, în valoare de 300 lei fiecare, au fost acordate de publicistul Cristinel Popa; Premiul special pentru poezie - Raluca Ilie (Mălini, Suceava) - 500 lei, acordat de CCE „Alexandru Marghiloman”.

„Cântece pentru aşezarea luminii“

Premiantul „Ziarului Lumina”, Ignatie Grecu, este protosinghel la Mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti şi autor a peste 20 de volume de poezie, iar din 2019 este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bucureşti. Părintele Ignatie Grecu şi-a exprimat recunoştinţa pentru premiul primit, subliniind că este cu atât mai bucuros cu cât se simte extrem de legat de poetul Vasile Voiculescu, care a suferit în temniţele comuniste din cauza convingerilor sale religioase. „Mă bucur mult că am putut să păşesc astăzi pe urmele acestui mare scriitor, un poet mistic şi un om cu trăire profund creştină, un doctor fără de arginţi”, a spus autorul „Cântecelor pentru aşezarea luminii”.

Creaţiile literare aflate în concurs s-au aflat sub semnul literaturii de calitate, lucru subliniat şi de ceilalţi membri ai juriului: Ionel Stănuţă, Florin Dochia, pr. Paul Iulius Negoiţă şi autoarea acestor rânduri, cu toţii fiind de părere că mult mai multe cărţi ar fi meritat să fie premiate. Dumitru Ion Dincă a spus că la această ediţie „s-a produs o resurecţie a romanului istoric de bună factură”.

Manifestările au fost organizate de Centrul cultural şi educaţional „Alexandru Marghiloman”, Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău, Primăria Pârscov, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, cu sprijinul Primăriei municipiului Buzău şi al Consiliului Judeţean Buzău.