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Târguri de Sânziene la muzee bucureştene

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 18 Iunie 2026

Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) invită publicul, în perioada 19-21 iunie 2026, la „Târgul de Sânziene”, unde meșteri lemnari, pielari, ceramiști, iconari, țesători vor face demonstrații și vor povesti despre meșteșugul lor. Nu vor lipsi nici produsele gastronomice specifice, precum miere, ceaiuri, turtă dulce. În acest fel, MNŢR urmărește promovarea valorilor culturale autentice, revitalizarea meșteșugurilor tradiționale și susținerea micilor producători și creatori români, potrivit unui comunicat al muzeului.

La Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” (MNS) va avea loc, în 24 iunie 2026, evenimentul „La porţile soarelui. Sânzienele”, care marchează sărbătoarea începutului verii agricole, numită popular şi Cap de vară. Tot acum, Biserica Ortodoxă prăznuieşte Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, „adăugându-se în acest fel o mare încărcătură religioasă“, se precizează într-un comunicat al instituţiei muzeale. Pe lângă târgul meşterilor populari şi produse din gastronomia tradiţională, vor evolua ansambluri populare şi vor avea loc ateliere: de cusut „Semn de carte”, de „Împletit coroniţe cu flori de vară”, de „Podoabe populare”.

Mai multe informaţii despre cele două evenimente organizate de MNŢR şi MNS sunt disponibile pe site-urile mntr.ro şi muzeul-satului.ro

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